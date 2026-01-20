 
Экономика

400 кг сыра и колбасных изделий не пропустили в Псковскую область и вернули в Беларусь

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора зафиксировало нарушение ветеринарно-санитарных правил при ввозе 400 кг сыра и колбасных изделий из Республики Беларусь в Россию. На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор ведомства запретил перемещение данной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе документарного контроля и ветеринарного санитарного досмотра инспектор установил, что при перевозке продукции не соблюдается температурный режим, отсутствует холодильное оборудование. Кроме того, на товар не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение.

В связи с данными нарушениями перемещение сыра и колбасных изделий по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили. Ведомство оформило акт о возврате груза, и товар отправили назад в Республику Беларусь.

