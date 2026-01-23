 
ВТБ узнал, на что чаще тратит молодежь

В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Исследование транзакционной активности показало, что самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы.

Также в числе наиболее востребованных категорий – товары для дома, оплата поездок на транспорте, одежда и обувь, электроника, аптечные товары, такси и автозаправочная станция. Средний чек в этих категориях составил 1,7 тысячи рублей. Наибольшие расходы зафиксированы при покупке электроники (в среднем 5,8 тысячи рублей), на платформах для онлайн-торговли (2,7 тысячи рублей), а также в магазинах одежды и обуви (2,6 тысячи рублей).

Самыми активными пользователями молодежной карты стали жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, Архангельской области и Чувашии. При этом самые высокие средние чеки отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

«Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте – они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что наши молодые клиенты совмещают онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы, а программа лояльности и специальные предложения от партнеров помогают делать это выгоднее. Также они активно используют сервис с подпиской на музыку, книги и фильмы, чтобы комфортно проводить свободное время и открывать для себя новые возможности внутри одного банка», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
