РФ заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

Наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты в европейских странах могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, Россия в рейтинге по доступности бензина занимает 15-е место из 32-х, свидетельствует исследование РИА Новости.

На мировом рынке нефти в 2025 году наблюдался преимущественно нисходящий тренд, что отразилось и на топливном рынке большинства стран Европы. За год розничные цены на бензин в большинстве государств сократились, но при этом в разных странах ситуация развивалась по-разному, что обусловлено многими факторами, и в том числе налоговыми режимами, конкурентной средой и экономической ситуацией в целом. В некоторых странах цены, несмотря на общую тенденцию, выросли.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты почти три тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Швеция и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 616 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Хорватия, Венгрия и Португалия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 900 литров бензина.

Напомним, в 2025 году Россия также заняла 15-е место.