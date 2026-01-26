 
Экономика

Из Псковской области на Филиппины впервые экспортирована партия свинины

Первая партия свинины экспортирована из Псковской области на Филиппины под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора

26,6 т замороженной грудинки из свинины на кости в шкуре были произведены псковским мясокомбинатом.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товар полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности страны-импортёра. Продукция прошла необходимые лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Филиппины стала десятой страной-импортером животноводческой продукции из Псковской области. Также экспорт осуществляется в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, Грузию, Сербию, Азербайджан, Узбекистан, Эстонию и ОАЭ.

