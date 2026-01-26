 
Экономика

Налоговая разработала методические рекомендации по применению НДС

Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), Федеральная налоговая служба России подготовила подробные «Методические рекомендации» по применению НДС, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Так, в методических рекомендациях можно узнать:

  • когда у компаний и предпринимателей возникает обязанность по уплате НДС с января 2026 года; 
  • как считается объем доходов, какую ставку следует выбрать;
  • о сроках и порядке представления деклараций.

Также даны разъяснения по вопросам расчета НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года, восстановления «входного» НДС, заявления вычетов по этому налогу. 

Напомним, что с 1 января организации и индивидуальные предприниматели на УСН, чьи доходы превышают 20 млн рублей за 2025 год, признаются плательщиками НДС. Если доход ниже установленного порога, то плательщикам УСН освобождение от НДС предоставляется автоматически.

