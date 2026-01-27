Минфин прорабатывает введение НДС на импорт товаров через маркетплейсы

В России может появиться новый налог для маркетплейсов — НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров. По словам заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, новый платеж мог бы выровнять фискальную нагрузку и сделать невыгодными схемы ввоза продукции из-за рубежа, при которых сейчас не уплачиваются налоги.

Министерство финансов РФ прорабатывает введение НДС на импорт товаров через маркетплейсы, сообщил Роман Чекушов. Он пояснил, что сейчас товары, которые завозятся в страну по каналу трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, так как не считаются коммерческой партией. При этом «недобросовестные субъекты бизнеса» импортируют большие объемы непродовольственной продукции и незаконно конкурируют с российскими производителями, которые уплачивают и НДС, и другие налоги.

«Они начинают конкурировать даже с каналом добросовестной трансграничной торговли, потому что они за счет того, что производят коммерческие партии, могут снизить расходы на их производство, логистику и быть конкурентнее, чем просто продажа от физлица к физлицу. Обувная отрасль это один из примеров. Одежда, косметика, парфюмерия, бытовая химия. Наверное, имеет смысл подумать над тем, чтобы внедрить некий платеж. Скорее всего, это должен быть НДС», — пояснил замглавы Минпромторга.

Замглавы Минпромторга добавил, что новый налог на импорт товаров через маркетплейсы позволит выровнять фискальную нагрузку и убрать с рынка недобросовестную схему, так как по расходам она сравняется с коммерческой, пишет Forbes.