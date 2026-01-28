Новый сервис поможет псковским предпринимателям подобрать коды ОКВЭД

Новый сервис «Мой ОКВЭД» введен в эксплуатацию на сайте ФНС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС РФ по Псковской области, интерактивный помощник будет полезен как создаваемым компаниям и индивидуальным предпринимателям, так и уже работающему бизнесу.
С его помощью можно быстро подобрать коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) и определить основной, исходя из планируемых показателей. Кроме того, сервис подскажет, требуется ли получение лицензии или разрешения на осуществление деятельности по выбранному ОКВЭД.
Сервис дает возможность пользователям максимально точно подобрать коды ОКВЭД заявительного типа:
-
при подаче документов на государственную регистрацию юридических лиц и ИП (по формам Р11001, Р21001);
-
для внесения изменений в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП (по формам Р13014, Р24001 и Р24002).
Чтобы выбрать ОКВЭД для нового бизнеса, достаточно ввести в поисковой строке сервиса ключевые слова или воспользоваться разделами:
-
«Пакетные решения»: здесь отражены готовые наборы кодов ОКВЭД, которые могут комплексно использоваться при осуществлении деятельности. Пользователь может выбрать пакетное решение, как целиком, так и входящие в него отдельные коды;
-
«Полный список»: содержит все актуальные коды ОКВЭД;
-
«Фильтр»: служит для подбора кодов ОКВЭД с учетом осуществления предполагаемой сферы и детализации деятельности.
УФНС России по Псковской области напоминает, что сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в указанные реестры на основании сведений, поступивших из Росстата.
Подробнее о порядке предоставления сведений о кодах ОКВЭД юрлицами и ИП можно узнать на сайте ФНС.