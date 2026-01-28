 
Экономика

Новый сервис поможет псковским предпринимателям подобрать коды ОКВЭД

Новый сервис «Мой ОКВЭД» введен в эксплуатацию на сайте ФНС России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС РФ по Псковской области, интерактивный помощник будет полезен как создаваемым компаниям и индивидуальным предпринимателям, так и уже работающему бизнесу. 

С его помощью можно быстро подобрать коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) и определить основной, исходя из планируемых показателей. Кроме того, сервис подскажет, требуется ли получение лицензии или разрешения на осуществление деятельности по выбранному ОКВЭД.

«Правильный подбор кода по ОКВЭД – одна из важных составляющих на этапе регистрации бизнеса. От этого зависит возможность применения той или иной системы налогообложения, размер страховых взносов, доступ к государственным программам и мерам господдержки», - отметили в УФНС.

Сервис дает возможность пользователям максимально точно подобрать коды ОКВЭД заявительного типа:

  • при подаче документов на государственную регистрацию юридических лиц и ИП (по формам Р11001, Р21001);

  • для внесения изменений в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП (по формам Р13014, Р24001 и Р24002).

Чтобы выбрать ОКВЭД для нового бизнеса, достаточно ввести в поисковой строке сервиса ключевые слова или воспользоваться разделами:

  • «Пакетные решения»: здесь отражены готовые наборы кодов ОКВЭД, которые могут комплексно использоваться при осуществлении деятельности. Пользователь может выбрать пакетное решение, как целиком, так и входящие в него отдельные коды;

  • «Полный список»: содержит все актуальные коды ОКВЭД;

  •  «Фильтр»: служит для подбора кодов ОКВЭД с учетом осуществления предполагаемой сферы и детализации деятельности.

УФНС России по Псковской области напоминает, что сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в указанные реестры на основании сведений, поступивших из Росстата.

Подробнее о порядке предоставления сведений о кодах ОКВЭД юрлицами и ИП можно узнать на сайте ФНС.

