Игорь Савицкий: Цифровой рубль превратит Россию в «цифровой лагерь»

Новая форма денег (цифровой рубль) может стать инструментом тотального контроля над гражданами. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.
По словам предпринимателя, главная проблема — не сама технология, а то, как она может быть использована в будущем.
Игорь Савицкий подчеркнул, что каждая транзакция в системе будет полностью прозрачной и подконтрольной.
«Каждое движение средств будет фиксироваться. Можно просто включить компьютер и найти номер цифрового счёта, отследить, куда пошли деньги, — пояснил он. — Также сейчас, чтобы заблокировать расчётный счёт за неуплату или налоги, нужно звонить в банк, собирать документы. А в системе цифрового рубля — достаточно нажать кнопку».
Он предупредил, что это открывает путь к автоматическим санкциям и ограничениям.
Напомним, с 1 января 2026 года цифровой рубль в России стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям.
