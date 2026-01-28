Игорь Савицкий: Цифровой рубль превратит Россию в «цифровой лагерь»

Новая форма денег (цифровой рубль) может стать инструментом тотального контроля над гражданами. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

«Надо обратить внимание на то, что в России хотят ввести цифровой рубль. Это меня сильно настораживает, — заявил Игорь Савицкий. — У нас есть наличные и безналичные деньги, мы к ним привыкли. А тут будет цифровой рубль, и каждый такой рубль будет иметь ноли и единицы, он будет в цифре».

По словам предпринимателя, главная проблема — не сама технология, а то, как она может быть использована в будущем.

«Если цифровой рубль будет идти параллельно с другими деньгами, то в этом нет ничего страшного, — отметил он. — Но дело в том, что он может отменить все остальные формы. Представьте: вы берёте телефон, хотите что-то купить, а у продавца нет цифрового рубля — и сделка невозможна».

Игорь Савицкий подчеркнул, что каждая транзакция в системе будет полностью прозрачной и подконтрольной.

«Каждое движение средств будет фиксироваться. Можно просто включить компьютер и найти номер цифрового счёта, отследить, куда пошли деньги, — пояснил он. — Также сейчас, чтобы заблокировать расчётный счёт за неуплату или налоги, нужно звонить в банк, собирать документы. А в системе цифрового рубля — достаточно нажать кнопку».

Он предупредил, что это открывает путь к автоматическим санкциям и ограничениям.

«Можно будет моментально списывать штрафы. Или, допустим, нажать кнопку, и человек сможет покупать товары только до тысячи рублей. А если он признан иноагентом — ему разрешат покупать только хлеб, воду и так далее. По большому счету, как говорят наши недруги, это будет "цифровой лагерь"», - заключил спикер.

Напомним, с 1 января 2026 года цифровой рубль в России стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям.