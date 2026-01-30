 
Экономика

«АКСИ ТЕХ» о выборе псковской ОЭЗ «Моглино»: Льготы, инфраструктура, перспективы

Резидент особой экономической зоны «Моглино» — компания «АКСИ ТЕХ» — анонсировала комплекс мер по стратегическому развитию своего производства в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители предприятия, основная цель инициатив — значительное увеличение производственного потенциала и расширение ассортимента выпускаемой продукции, востребованной в газовой, нефтехимической и атомной отраслях. 

Одним из ключевых направлений станет модернизация технологической базы: обновление оборудования, оптимизация производственных процессов и внедрение современных систем планирования. Это позволит не только повысить общую эффективность, но и гарантировать своевременное выполнение заказов даже при росте объёмов. Параллельно компания планирует расширить номенклатуру выпускаемых изделий — в частности, будет наращиваться производство сферических заглушек, тройников, скользящих опор и других элементов трубопроводной арматуры, включая новые типоразмеры и конструктивные исполнения.

Особое внимание уделяется качеству: на всех этапах производственного цикла укрепляется система контроля, чтобы продукция безусловно соответствовала строгим требованиям отраслевых стандартов и нормативных документов. Кроме того, компания инвестирует в инновационные технологии, направленные на повышение надёжности и долговечности выпускаемых металлоконструкций, что откроет возможности для выхода на новые сегменты рынка.

Напомним, ООО «АКСИ ТЕХ» специализируется на производстве промышленных трубопроводов и оборудования для газовой, атомной и нефтехимической промышленности и прочих металлоконструкций.

