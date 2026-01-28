 
Если не будет глобальных санкций, то бизнес все переживет — Игорь Савицкий

Несмотря на сохраняющееся давление санкций ситуация на предприятиях Псковской области на начало 2026 года остаётся стабильной — катастрофы, как опасались многие, не произошло. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий, комментируя экономическую обстановку в регионе.

«Катастрофы пока никакой нет, — отметил он. — Летом мы были пессимистами, чувствовался мандраж: заказов было немного, многие переживали за будущее. Но к осени ситуация изменилась — стало ощутимо спокойнее». 

По его словам, хотя оптимизма «большого нет», упаднических настроений тоже не наблюдается. Бизнес адаптируется: предприятия перестраивают логистику, ищут новые поставки, переключаются на импортозамещение.

«Санкции все-таки бьют по России, если они не будут глобальными, то мы все переживем», - отметил спикер. 

Он добавил, что нынешние ощущения у предпринимателей «лучше, чем летом 2025 года».

Пресс-портреты

Савицкий Игорь Николаевич

Савицкий Игорь Николаевич

Генеральный директор холдинга NPN

