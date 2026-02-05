Инфляция обогнала рост пенсий работающих россиян

На конец 2025 года средняя пенсия работающих граждан составила 21,4 тыс. рублей. За год она выросла на 15% — с 18,6 тыс. в декабре 2024-го, следует из данных Соцфонда. Однако рост пенсий все равно не успевает за ценами.

Официальная инфляция за почти десять лет достигла 83% — это на 5 п.п. больше, чем прибавили выплаты работающим, даже с учетом возвращенных пропущенных повышений. С 2025 года работающим пенсионерам вновь начали индексировать выплаты по инфляции. До этого повышение для них было заморожено девять лет — с 2016 года. Тем не менее за этот период средняя сумма у трудоустроенных выросла примерно на 78%. Тогда, по данным Росстата, пенсия составляла около 12 тыс. рублей.

Как пояснил экономист, партнер коммуникационного агентства Goldmanagency Ахмед Юсупов, рост обеспечили два механизма. Первый — ежегодная августовская прибавка за счет страховых взносов работодателей, которая могла добавлять до трех пенсионных баллов в год. Второй — увеличение стоимости самого балла, даже несмотря на паузу в индексации, пишут «Известия».

При этом пожилые люди ощущают рост цен сильнее статистики. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, наблюдаемая инфляция обычно в два-три раза выше официальной. По оценке агентства «инФОМ», в декабре 2025 года граждане чувствовали рост цен на уровне 14,5% — в 2,6 раза выше данных Росстата. Для пенсионеров показатель мог быть немного ниже — около 12%, но всё равно более чем вдвое превышал официальную инфляцию.