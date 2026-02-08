 
Экономика

Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу

Любители поесть блинов с медом в эту Масленицу потратят почти 474 рубля, чтобы приготовить их на всю семью, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата и крупной торговой сети.

Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов натурального пчелиного меда.

Итоговая стоимость блинов для всей семьи, а также меда для начинки составила 473,5 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 264,6 рубля за 400 граммов меда. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).

Нужное количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.

