Сергей Вострецов: Теневая занятость — угроза будущему миллионов семей

Около 8 миллионов россиян сегодня работают без официального трудоустройства, лишая себя социальных гарантий, пенсионных накоплений и защиты при увольнении. Об этом рассказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, призвав власти и бизнес срочно переходить к «белым» зарплатам.

По его словам, ложная экономия на налогах сегодня обернётся колоссальной нагрузкой на социальную систему завтра.

«Теневая занятость и зарплаты в конвертах — это не просто статистика, это прямая угроза будущему миллионов российских семей, — заявил Сергей Вострецов. — Сегодня около 8 миллионов человек работают без нормального оформления, и это значит, что они лишены реальной социальной защиты: их стаж не учитывается в полном объёме, взносы в Пенсионный (Социальный - ред.) фонд не поступают или поступают минимально, а в случае болезни, травмы или сокращения они остаются один на один со своими проблемами».

Он подчеркнул, что дефицит кадров толкает бизнес на использование «серых» схем, но такая экономия — краткосрочная и разрушительная.

«Мы видим, как дефицит кадров толкает бизнес к “серым” схемам, но это ложная экономия. Работодатель сегодня выигрывает копейки, а завтра страна получает армию пожилых людей с нищенскими пенсиями и огромную нагрузку на социальную систему», — отметил Сергей Вострецов.

СОЦПРОФ предлагает комплексную стратегию: усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, снижение административной нагрузки на малый бизнес, налоговые льготы для компаний, полностью оформляющих сотрудников, и жёсткую ответственность для нарушителей.

«Только прозрачные трудовые отношения обеспечат достойную старость нашим людям и устойчивость всей экономики», — заключил Сергей Вострецов.
