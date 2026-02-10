 
Экономика

ФАС проведет плановую проверку обоснованности тарифов на ЖКХ в Псковской области

0

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

В службе напомнили, что с 1 января базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно повлечь корректировку стоимости коммунальных услуг, при этом без полного учета повышения, а всего на 1,7%. Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.

При этом на основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и её территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия. 

С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС России проводит проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, которые включены в тарифы. Плановые проверки еще 3-х регионов также будут проведены - Сахалинская область, Псковская область и Республика Удмуртия.  

Кроме этого, в течение года территориальные органы ФАС России проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

