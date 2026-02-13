Николай Козловский подвел итоги социально-экономического развития Великих Лук за 2025 год: промышленный рост и рекордные показатели

О социально-экономическом развитии Великих Лук по итогам 2025 рассказал глава города Николай Козловский в своем традиционном еженедельном обращении, опубликованном на своем канале в мессенджере MAX.

Согласно данным статистики, объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 2025 год составил 186 миллиардов 129 миллионов рублей. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 18,2%. Особо отличился сектор обрабатывающих производств, где рост составил 13,4%.

Оборот крупных и средних организаций города также показал положительную динамику, достигнув 224 миллиардов 431 миллиона рублей, что на 15,9% выше уровня предыдущего года. В разрезе отраслей лидирует обрабатывающая промышленность, показавшая оборот в 133 миллиарда 785 миллионов рублей — это плюс 19% по сравнению с 2024 годом. Потребление электрической энергии, газа и пара также превысило уровень на 13,7%.

Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за 2025 год составил 95,8% к 2024 году.

В сфере строительства в 2025 году в Великих Луках введено в эксплуатацию 122 жилых дома. Из них четыре многоквартирных дома на 135 квартир и 118 индивидуальных жилых домов. Общая площадь введенного жилья превысила 21 тысячу квадратных метров.

Важным показателем благополучия горожан стал рост заработной платы. На начало декабря, средняя номинальная начисленная заработная плата в Великих Луках достигла 73 775 рублей, что на 19,5% выше уровня 2024 года.

«В целом, по итогам 2025 года экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется устойчивым, стабильным положением в ведущих секторах экономики», — резюмировал глава города.

Николай Козловский также отметил, что великолукские предприятия продолжают осваивать новые рынки сбыта и модернизировать производство: «В 2025 году наш город сохранил положительную динамику развития промышленности и производства. Предприятия, фабрики и заводы продолжили работать, несмотря на непростую экономическую ситуацию и геополитические сложности, а также увеличение числа санкций со стороны недружественных государств».

Особые слова благодарности Николай Козловский адресовал жителям города, чей труд, по его мнению, лежит в основе всех достижений. Он отметил, что именно трудолюбие, усердие, талант и преданность родному городу позволили сохранить темпы экономического роста, что способствовало обеспечению стабильно высоких налоговых отчислений, которые поступают в бюджеты всех уровней и направляются, в первую очередь, на развитие ключевых сфер жизни: образования, спорта, культуры и жилищно-коммунальной сферы.