Николай Козловский подвел итоги социально-экономического развития Великих Лук за 2025 год: промышленный рост и рекордные показатели

О социально-экономическом развитии Великих Лук по итогам 2025 рассказал глава города Николай Козловский в своем традиционном еженедельном обращении, опубликованном на своем канале в мессенджере MAX.

Согласно данным статистики, объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за 2025 год составил 186 миллиардов 129 миллионов рублей. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 18,2%. Особо отличился сектор обрабатывающих производств, где рост составил 13,4%.

Оборот крупных и средних организаций города также показал положительную динамику, достигнув 224 миллиардов 431 миллиона рублей, что на 15,9% выше уровня предыдущего года. В разрезе отраслей лидирует обрабатывающая промышленность, показавшая оборот в 133 миллиарда 785 миллионов рублей — это плюс 19% по сравнению с 2024 годом. Потребление электрической энергии, газа и пара также превысило уровень на 13,7%.

Показатель оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за 2025 год составил 95,8% к 2024 году.

В сфере строительства в 2025 году в Великих Луках введено в эксплуатацию 122 жилых дома. Из них четыре многоквартирных дома на 135 квартир и 118 индивидуальных жилых домов. Общая площадь введенного жилья превысила 21 тысячу квадратных метров.

Важным показателем благополучия горожан стал рост заработной платы. На начало декабря, средняя номинальная начисленная заработная плата в Великих Луках достигла 73 775 рублей, что на 19,5% выше уровня 2024 года.

«В целом, по итогам 2025 года экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется устойчивым, стабильным положением в ведущих секторах экономики», — резюмировал глава города.

Николай Козловский также отметил, что великолукские предприятия продолжают осваивать новые рынки сбыта и модернизировать производство: «В 2025 году наш город сохранил положительную динамику развития промышленности и производства. Предприятия, фабрики и заводы продолжили работать, несмотря на непростую экономическую ситуацию и геополитические сложности, а также увеличение числа санкций со стороны недружественных государств».

Особые слова благодарности Николай Козловский адресовал жителям города, чей труд, по его мнению, лежит в основе всех достижений. Он отметил, что именно трудолюбие, усердие, талант и преданность родному городу позволили сохранить темпы экономического роста, что способствовало обеспечению стабильно высоких налоговых отчислений, которые поступают в бюджеты всех уровней и направляются, в первую очередь, на развитие ключевых сфер жизни: образования, спорта, культуры и жилищно-коммунальной сферы.

«Спасибо каждому за самоотверженный труд на благо родного города и нашей великой Родины! Своим добросовестным трудом вы доказываете, что современное поколение великолучан достойно продолжает славные традиции самоотверженного служения родному городу, заложенные многими поколения жителей города, которые создали крепкую основу для дальнейшего развития всех сфер экономики и процветания города Великие Луки», — заключил глава города.
