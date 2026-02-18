Антон Мороз рассказал о планах развивать производство стройматериалов в Псковской области

Через Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ» в Псковской области может активизироваться новый вектор деятельности в виде развития производства строительных материалов как для внутреннего использования, так и для обеспечения ими близлежащих субъектов. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Благодаря губернатору намечено проведение крупного промышленного форума. Мы привезем представителей промышленного кластера с точки зрения обеспечения строительной отрасли. Промышленность обеспечивает строительную отрасль практически по всем направлениям. Промышленность здесь может развиваться. Тем более Псковская земля удобна, она находится на стыке наших соседних государств, таких как Белоруссия, где эта промышленность развита, а также Новгородской, Ленинградской областей, особенно в Ленинградской области строительство имеет высокую рентабельность и развивается очень стабильно с точки зрения объемов. Обеспечение строительными материалами вполне может быть заложено на территории Псковской области. И это тоже будет вектором развития промышленности», – считает Антон Мороз.

Политика «НОСТРОЯ», по его словам, нацелена на перемены в системе ценообразования, а также на увеличение стоимости труда персонала, задействованного в строительных работах. Эти и другие вопросы обсуждались с заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным. Результатом обсуждения стала дорожная карта.

«Это документ, составленный со стороны бизнеса представителем строительного комплекса Псковской области и со стороны исполнительной власти Псковской области на основании соглашения, подписанного между Национальным объединением строителей и губернатором Псковской области», – пояснил Антон Мороз.

Он подчеркнул, что данная инициатива активно поддерживается. И уже существуют регионы, которым удалось добиться определенных результатов.

«В этой дорожной карте мы прописали возможность системной работы, активизацию строительной отрасли на территории Псковской области, что позволит, с одной стороны, уменьшить стоимость расходов по исполнению государственного контракта, а с другой стороны, сделать этот контракт максимально прозрачным для строителя, чтобы он был заинтересован. Это направление деятельности достаточно активно поддерживается и Министерством труда РФ, и Министерством строительства Российской Федерации. И у нас есть прямые примеры работы с регионами, где мы смогли на 40% увеличить стоимость ставки по различным специализациям как инженерного персонала, так и рабочего. Это, естественно, вызывает приток кадров, у молодежи вызывает повышение интереса к строительной профессии», – отметил Антон Мороз.

По его мнению, строитель – это та профессия, которая позволяет видеть плоды своего труда в виде зданий и сооружений по всей Земле.