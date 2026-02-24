Псковские аграрии смогут вернуть до 100% затрат на логистику

Отбор получателей государственной поддержки на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2026 году откроется 26 февраля в 9:00. Псковские экспортёры смогут подать документы исключительно в электронном виде — через цифровую платформу «Мой экспорт».

Специальная программа позволяет экспортерам существенно оптимизировать расходы на доставку продовольствия до конечного покупателя, повышая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке.

Размер компенсации составляет от 25% до 100% фактически понесенных затрат на перевозку продукции АПК. К отбору принимаются затраты на транспортировку продукции АПК, осуществленную в III и IV кварталах 2025 года, а также в I и II кварталах 2026 года.

Заявки будут приниматься до 1 августа 18:00. В бесплатной базе знаний экспортера доступен обучающий вебинар о том, как правильно подготовить документы и избежать ошибок при подаче заявок. Эксперты подробно разобрали алгоритм работы на платформе.

Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов также доступна в профильном разделе на официальном сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

