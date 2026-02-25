 
Уведомления об уплате имущественных налогов псковичи будут получать на Госуслугах

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления об уплате имущественных налогов начнут автоматически выгружаться на «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (Госуслуги) всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области. 

Кроме того, в перечень налоговых документов, которые будут направляться подобным способом (приказ ФНС России от 09.10.2025 № ЕД-7-21/877@), входят:

  • требования об уплате задолженности;

  • решения о взыскании задолженности.

Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

В ведомстве отметили, что налоговые уведомления поступят на Госуслуги автоматически. Никаких заявлений или уведомлений направлять в налоговый орган не нужно. Ключевым условием для получения электронных уведомлений является регистрация в ЕСИА, которая связана с аккаунтом на Госуслугах.

В свою очередь специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют для взаимодействия с налоговой службой использовать «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Кроме получения сведений о начисленных налоговых платежах его пользователи могут оплачивать их и сохранять электронные квитанции, получать актуальные сведения о банковских счетах и вкладах, а также об объектах имущества и транспортных средствах, которые зарегистрированы на них, узнавать о задолженности по налогам и пеням, направлять заявление на предоставление льгот, в любой момент посмотреть свои доходы и распечатать справку 2-НДФЛ, а также подать декларацию о своих доходах и заявить налоговые вычеты.

В электронное налоговое уведомление будет включена следующая информация:

  • ИНН;

  • название, дата и номер уведомления;

  • общая сумма налогов к уплате;

  • наименование и сумма каждого налога, подлежащего уплате на основании уведомления;

  • срок уплаты налога;

  • сумма положительного сальдо ЕНС на дату формирования уведомления;

  • уникальный идентификатор начислений (УИН).

Таким образом, получать налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут только те налогоплательщики, которые:

  • не зарегистрированы ни на Госуслугах, ни в личном кабинете ФНС России;

  • либо имеют аккаунт на Госуслугах, но уведомили ФНС об отказе от получения документов через портал.

