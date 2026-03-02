 
Экономика

Межрегиональный промышленный кооперационный форум состоится в Пскове

0

Межрегиональный промышленный кооперационный форум пройдет в Пскове с 24 по 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

«В фокусе – практические инструменты для роста вашего предприятия: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии и многое другое», - заявили в фонде. 

Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей, организуют индустриальный тур в ОЭЗ «Моглино», где состоится презентация возможностей размещения производства в особой экономической зоне. 

«Будут и B2B‑переговоры: забронируйте слоты для индивидуальных встреч и обсудите сотрудничество без лишних посредников», - призвали в фонде.

Форум состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория», адрес: Иркутский переулок, 2.

«Форум — это не просто встреча единомышленников и обмен опытом, но и возможность представить свою продукцию, локализовать поставки, установить новые партнерские связи, получить доступ к технологиям и рынкам», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Принять участие в деловой программе, выставке предприятий и B2B‑переговорах можно после регистрации на сайте форума.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026