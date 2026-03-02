Межрегиональный промышленный кооперационный форум состоится в Пскове

Межрегиональный промышленный кооперационный форум пройдет в Пскове с 24 по 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

«В фокусе – практические инструменты для роста вашего предприятия: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии и многое другое», - заявили в фонде.

Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей, организуют индустриальный тур в ОЭЗ «Моглино», где состоится презентация возможностей размещения производства в особой экономической зоне.

«Будут и B2B‑переговоры: забронируйте слоты для индивидуальных встреч и обсудите сотрудничество без лишних посредников», - призвали в фонде.

Форум состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория», адрес: Иркутский переулок, 2.

«Форум — это не просто встреча единомышленников и обмен опытом, но и возможность представить свою продукцию, локализовать поставки, установить новые партнерские связи, получить доступ к технологиям и рынкам», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Принять участие в деловой программе, выставке предприятий и B2B‑переговорах можно после регистрации на сайте форума.