Межрегиональный промышленный кооперационный форум состоится в Пскове

Межрегиональный промышленный кооперационный форум пройдет в Пскове с 24 по 25 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей, организуют индустриальный тур в ОЭЗ «Моглино», где состоится презентация возможностей размещения производства в особой экономической зоне.
Форум состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория», адрес: Иркутский переулок, 2.
Принять участие в деловой программе, выставке предприятий и B2B‑переговорах можно после регистрации на сайте форума.