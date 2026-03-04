 
Экономика

О возможностях для стартаперов в СПбГУ рассказали псковичам

Целый спектр механизмов поддержки студенческих стартапов и предпринимательской активности действует в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), заявил первый проректор вуза Александр Бабич на пресс-конференции в офисе «Деловой России» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Одним из главных элементов системы, по его словам, стал конкурс «Стартап СПбГУ», который проводит университет уже несколько лет подряд. Его участники — студенты и аспиранты, предлагающие проекты, готовые к внедрению в промышленность и экономике. Победители конкурса получают сразу несколько преимуществ:

  1. Именную стипендию;
  2. Грант размером в 1 миллион рублей, выделяемый команде победителей;
  3. Бесплатное юридическое и финансовое сопровождение, включая патентоведение и защиту авторских прав.

Помимо грантового финансирования, победившие стартапы включаются в специальные малые инновационные предприятия, создаваемые совместно с университетом. Участие студентов в таких предприятиях способствует быстрому переходу идей из теории в практику, отметил Александр Бабич.

Другой важный элемент системы поддержки стартапов — бизнес-инкубатор университета, который занимается поддержкой стартапов на этапе запуска и раннего развития, оказывая консультативные услуги по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Инкубатор также сотрудничает с компаниями-партнерами, такими как «Россети Ленэнерго», «Российские железные дороги», Обуховский завод, «ОДК-Климов».

Александр Бабич также отметил важность взаимодействия бизнес-инкубатора университета с молодыми талантами. В рамках инициативы по привлечению школьников и студентов к практике реального бизнеса инкубатор организует экскурсии на производственные площадки, где молодые люди могут решать реальные технические задачи и участвовать в разработке инновационных решений.

Сотрудничество не только помогает студентам получить практический опыт, но и способствует развитию стартапов на этапе запуска и раннего развития, предоставляя им доступ к консультативным услугам и ресурсам партнеров инкубатора, подытожил Александр Бабич.

«Ещё один стартап — это искусственный интеллект-переводчик, который способен оценивать речь человека и выявлять в ней элементы, такие как сарказм. Это задача, с которой искусственному интеллекту сейчас трудно справиться, но команда работает над её решением», - рассказал первый проректор СПБГУ.

Напомним, сегодня в Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ.

