О возможностях для стартаперов в СПбГУ рассказали псковичам

Целый спектр механизмов поддержки студенческих стартапов и предпринимательской активности действует в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), заявил первый проректор вуза Александр Бабич на пресс-конференции в офисе «Деловой России» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Одним из главных элементов системы, по его словам, стал конкурс «Стартап СПбГУ», который проводит университет уже несколько лет подряд. Его участники — студенты и аспиранты, предлагающие проекты, готовые к внедрению в промышленность и экономике. Победители конкурса получают сразу несколько преимуществ:
- Именную стипендию;
- Грант размером в 1 миллион рублей, выделяемый команде победителей;
- Бесплатное юридическое и финансовое сопровождение, включая патентоведение и защиту авторских прав.
Помимо грантового финансирования, победившие стартапы включаются в специальные малые инновационные предприятия, создаваемые совместно с университетом. Участие студентов в таких предприятиях способствует быстрому переходу идей из теории в практику, отметил Александр Бабич.
Другой важный элемент системы поддержки стартапов — бизнес-инкубатор университета, который занимается поддержкой стартапов на этапе запуска и раннего развития, оказывая консультативные услуги по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Инкубатор также сотрудничает с компаниями-партнерами, такими как «Россети Ленэнерго», «Российские железные дороги», Обуховский завод, «ОДК-Климов».
Александр Бабич также отметил важность взаимодействия бизнес-инкубатора университета с молодыми талантами. В рамках инициативы по привлечению школьников и студентов к практике реального бизнеса инкубатор организует экскурсии на производственные площадки, где молодые люди могут решать реальные технические задачи и участвовать в разработке инновационных решений.
Сотрудничество не только помогает студентам получить практический опыт, но и способствует развитию стартапов на этапе запуска и раннего развития, предоставляя им доступ к консультативным услугам и ресурсам партнеров инкубатора, подытожил Александр Бабич.
Напомним, сегодня в Пскове подписали дорожную карту сотрудничества между «Деловой Россией» и СПбГУ.