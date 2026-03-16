 
Экономика

Обособленные подразделения УФНС в Опочке, Невеле и Порхове упраздняются с 1 апреля

В настоящее время проходит поэтапная модернизация организационной структуры ФНС на территории всей Российской Федерации. В связи с этим обособленные подразделения УФНС России по Псковской области в Опочке, Невеле и Порхове упраздняются с 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

В соответствии с реорганизацией с 1 апреля 2026 года свою работу прекращают обособленные подразделения (ОП), расположенные по адресам:

  • Порхов: Мебельный переулок, дом 1;
  • Опочка: улица Ленина, дом 57;
  • Невель: улица Карла Либкнехта, дом 10.

Прием налогоплательщиков в очном формате будет осуществляться в следующих обособленных подразделениях управления:

  • обособленное подразделение в городе Псков: улица Яна Фабрициуса, дом 2-а;
  • обособленное подразделение в городе Великие Луки: улица Тимирязева, дом 2.

Кроме того, в ОП УФНС России по Псковской области по адресу: город Остров, улица 111 Стрелковой дивизии, дом 10а прекращается оказание услуг налогоплательщикам, кроме услуги удостоверяющего центра ФНС России (выдача КЭП).

«Напоминаем, при новой структуре по-прежнему будет действовать экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков. То есть жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом другом подразделении налоговой службы на территории Псковской области, независимо от места жительства и постановки на учет», - отметили в УФНС. 

Также за получением услуг ФНС России можно обратиться в ближайшие отделения Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ), которые располагаются в каждом муниципальном образовании Псковской области.

В частности, можно: 

  • подать документы на государственную регистрацию; 
  • получить уведомления на оплату имущественных налогов и о налоговой задолженности и оплатить ее;
  • сдать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); 
  • получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и др.

В налоговой обратили внимание на то, что в настоящее время большинство вопросов по взаимодействию с налоговыми органами можно решить дистанционно, воспользовавшись личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. На сегодняшний день здесь представлено более 70 интерактивных онлайн-сервисов для всех категорий пользователей услуг, ориентированных на жизненные ситуации.

Также в случае необходимости и по договоренности с администрациями муниципальных округов будет организована работа «Мобильных офисов» на местах.

