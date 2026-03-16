Обособленные подразделения УФНС в Опочке, Невеле и Порхове упраздняются с 1 апреля

В настоящее время проходит поэтапная модернизация организационной структуры ФНС на территории всей Российской Федерации. В связи с этим обособленные подразделения УФНС России по Псковской области в Опочке, Невеле и Порхове упраздняются с 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
В соответствии с реорганизацией с 1 апреля 2026 года свою работу прекращают обособленные подразделения (ОП), расположенные по адресам:
- Порхов: Мебельный переулок, дом 1;
- Опочка: улица Ленина, дом 57;
- Невель: улица Карла Либкнехта, дом 10.
Прием налогоплательщиков в очном формате будет осуществляться в следующих обособленных подразделениях управления:
- обособленное подразделение в городе Псков: улица Яна Фабрициуса, дом 2-а;
- обособленное подразделение в городе Великие Луки: улица Тимирязева, дом 2.
Кроме того, в ОП УФНС России по Псковской области по адресу: город Остров, улица 111 Стрелковой дивизии, дом 10а прекращается оказание услуг налогоплательщикам, кроме услуги удостоверяющего центра ФНС России (выдача КЭП).
Также за получением услуг ФНС России можно обратиться в ближайшие отделения Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ), которые располагаются в каждом муниципальном образовании Псковской области.
В частности, можно:
- подать документы на государственную регистрацию;
- получить уведомления на оплату имущественных налогов и о налоговой задолженности и оплатить ее;
- сдать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
- получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и др.
В налоговой обратили внимание на то, что в настоящее время большинство вопросов по взаимодействию с налоговыми органами можно решить дистанционно, воспользовавшись личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. На сегодняшний день здесь представлено более 70 интерактивных онлайн-сервисов для всех категорий пользователей услуг, ориентированных на жизненные ситуации.
Также в случае необходимости и по договоренности с администрациями муниципальных округов будет организована работа «Мобильных офисов» на местах.