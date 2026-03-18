Недобросовестные предприниматели уходят от налога через самозанятых — Дмитрий Мельников 

Проблема найма сотрудников как самозанятых стоит остро, сказал председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть предприятия, которые нанимают рядовых сотрудников, как самозанятых. "Накидывают" им какую-то сумму. Но все же часть сумм забирают себе, на это и живут, экономя тем самым страховые выплаты», - рассказал о проблеме Дмитрий Мельников.

Председатель регионального отделения «Деловой России» пояснил, что в случаях, когда предприниматели уходят от налогов, налоговая казна пополняется недостаточно, что ведёт к увеличению или введению новых налоговых сборов с добросовестных участников рынка.