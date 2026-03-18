 
Экономика

Недобросовестные предприниматели уходят от налога через самозанятых — Дмитрий Мельников 

0

Проблема найма сотрудников как самозанятых стоит остро, сказал председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

«Есть предприятия, которые нанимают рядовых сотрудников, как самозанятых. "Накидывают" им какую-то сумму. Но все же часть сумм забирают себе, на это и живут, экономя тем самым страховые выплаты», - рассказал о проблеме Дмитрий Мельников.

Председатель регионального отделения «Деловой России» пояснил, что в случаях, когда предприниматели уходят от налогов, налоговая казна пополняется недостаточно, что ведёт к увеличению или введению новых налоговых сборов с добросовестных участников рынка. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026