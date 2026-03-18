Учитывать срок владения имуществом при уплате налога призвали псковичей 

В срок не позднее 30 апреля представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и в срок не позднее 15 июля уплатить исчисленный налог обязаны граждане, получившие в 2025 году доход, в том числе, от продажи недвижимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Обязанность представления декларации и уплаты НДФЛ при его реализации возникает в зависимости от срока владения недвижимым имуществом. Указанный срок отсчитывается с момента регистрации права собственности на объект.

В соответствии с законодательством от НДФЛ освобождаются доходы, полученные физлицами от продажи недвижимости, если она находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения и более (кроме случаев использования объекта в предпринимательской деятельности (например, сдача в аренду).

В зависимости от обстоятельств этот срок составляет три или пять лет.

Пять лет - минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в общем случае.

Три года - минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в случае, если:

  • право собственности на объект получено лицом в порядке наследования;

  • право собственности на объект получено по договору дарения от члена семьи (близкого родственника по Семейному кодексу РФ);

  • право собственности на объект получено лицом в результате приватизации;

  • право собственности на объект получено лицом - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

  • проданное жилье является для лица «единственным» - то есть в собственности лица (включая совместную собственность супругов) на дату продажи объекта недвижимости не находится иного жилого помещения.

При соблюдении указанных условий в отношении жилого помещения, правило о трехлетнем минимальном предельном сроке владения распространяется и на земельный участок под ним, и на расположенные на участке строения и сооружения.

Независимо от срока владения имуществом освобождаются от налогообложения доходы семей с двумя или более несовершеннолетними детьми, полученные от продажи жилья при соблюдении ряда условий (п. 2.1. ст. 217.1 НК РФ). 

Напомним, для заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для направления декларации потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая бесплатно формируется в личном кабинете.

Всю интересующую информацию о порядке и сроке уплаты НДФЛ можно получить на сайте ФНС России.

