Когда многодетные семьи освобождаются от уплаты НДФЛ, рассказали псковичам

Многодетные семьи освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья при соблюдении определенных условий, напомнили в УФНС России по Псковской области.

Лица, получившие в 2025 году доходы, подлежащие декларированию, обязаны не позднее 30 апреля представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

При этом существуют категории налогоплательщиков, которые при соблюдении ряда условий освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья.

Так, например, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц независимо от срока владения таким имуществом (п. 2.1. ст. 217.1 Налогового кодекса РФ) семьи с двумя и более детьми, продавшие жилье (комнату, квартиру (её части), жилой дом (его части)).

Указанный порядок применяется при одновременном соблюдении следующих условий: плательщик должен являться родителем или усыновителем не менее двух детей в возрасте до 18 лет (или до 24 лет в случае очной формы обучения ребёнка) на дату перехода к покупателю права собственности на проданное жилое помещение, приобретение другого жилья и регистрация права собственности (взамен проданного) в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года, общая площадь приобретённого жилья должна превышать по площади или по кадастровой стоимости проданное жилое помещение, кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей, плательщику (супругу (его супруге) и детям) на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50 % в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь приобретённого (взамен старого) жилого помещения.

Данный порядок распространяется и на случаи, если доходы от продажи объекта недвижимости получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.

Кроме того, доход от продажи земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, также освобождается от налогообложения при соблюдении вышеперечисленных условий. При этом отчуждение участка должно осуществляться одновременно с продажей жилого помещения.

УФНС России по Псковской области сообщает, согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ льгота, установленная для семей с детьми в отношении дохода от продажи жилого помещения при улучшении жилищных условий, будет применяться не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и для семей с детьми, признанными судом недееспособными, вне зависимости от их возраста.

Также добавляется уточнение о соблюдении условия о наличии в семье не менее двух детей, в том числе, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

