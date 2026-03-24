В Пскове стартовал съезд РСПП, посвященный кадровой стратегии до 2031 года

Съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» начал свою работу в областном правительстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Участие в съезде принимают члены РСПП Псковской области, сотрудники правительства региона, депутаты Псковской областного Собрания, Псковской городской Думы, промышленники, представители образовательных организаций, в том числе студенты ПсковГУ.

Торжественное открытие съезда началось с выступления руководителя регионального отделения Союза промышленников и предприниматели, первого заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Российской Федерации, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Многие из вас вносили свои предложения. Знаем, что все это будет учтено в резолюции. Сегодня предлагаем поработать и проголосовать за открытие съезда», — обратился к собравшимся Александр Козловский.

Все это предложение поддержали

 

От имени губернатора поздравила деловое сообщество с 35-летием Союза промышленников заместитель губернатора Нинель Салагаева.

«Это серьезная дата в укреплении бизнеса и государства. Для нас это играет ключевую роль. Одна из главных тем, которые стоят на повестке дня, - кадровое обеспечение, которое остается серьезным, но не безнадежным. Сами студенты проявляют высокий интерес. Завтрашний день будет посвящен подготовке кадров. Для предпринимателей это огромная возможность. Все возможности и предложения мы всегда рассматриваем», - сказала Нинель Салагаева. 

Она вручила почетную грамоту губернатора Александру Козловскому. 

В рамках деловой программы запланирована серия выступлений ключевых спикеров. С приветственным словом к участникам съезда обратится губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также будет зачитан приветственный адрес съезду от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Планируется обсуждение широкого круга вопросов, от налоговых изменений до новых рынков сбыта и профориентации.

Завершится съезд дискуссией с участием заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой и министра экономического развития региона Андрея Михеева. 

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Салагаева Нинель Александровна

Салагаева Нинель Александровна

Заместитель губернатора Псковской области

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

