В Пскове стартовал съезд РСПП, посвященный кадровой стратегии до 2031 года

Съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» начал свою работу в областном правительстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников / ПЛН
Участие в съезде принимают члены РСПП Псковской области, сотрудники правительства региона, депутаты Псковской областного Собрания, Псковской городской Думы, промышленники, представители образовательных организаций, в том числе студенты ПсковГУ.
Торжественное открытие съезда началось с выступления руководителя регионального отделения Союза промышленников и предприниматели, первого заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Российской Федерации, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

От имени губернатора поздравила деловое сообщество с 35-летием Союза промышленников заместитель губернатора Нинель Салагаева.
Она вручила почетную грамоту губернатора Александру Козловскому.
В рамках деловой программы запланирована серия выступлений ключевых спикеров. С приветственным словом к участникам съезда обратится губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также будет зачитан приветственный адрес съезду от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
Планируется обсуждение широкого круга вопросов, от налоговых изменений до новых рынков сбыта и профориентации.
Завершится съезд дискуссией с участием заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой и министра экономического развития региона Андрея Михеева.
