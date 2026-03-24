В Пскове стартовал съезд РСПП, посвященный кадровой стратегии до 2031 года

Съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» начал свою работу в областном правительстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Участие в съезде принимают члены РСПП Псковской области, сотрудники правительства региона, депутаты Псковской областного Собрания, Псковской городской Думы, промышленники, представители образовательных организаций, в том числе студенты ПсковГУ.

Торжественное открытие съезда началось с выступления руководителя регионального отделения Союза промышленников и предприниматели, первого заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Российской Федерации, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Многие из вас вносили свои предложения. Знаем, что все это будет учтено в резолюции. Сегодня предлагаем поработать и проголосовать за открытие съезда», — обратился к собравшимся Александр Козловский.

Все это предложение поддержали

От имени губернатора поздравила деловое сообщество с 35-летием Союза промышленников заместитель губернатора Нинель Салагаева.

«Это серьезная дата в укреплении бизнеса и государства. Для нас это играет ключевую роль. Одна из главных тем, которые стоят на повестке дня, - кадровое обеспечение, которое остается серьезным, но не безнадежным. Сами студенты проявляют высокий интерес. Завтрашний день будет посвящен подготовке кадров. Для предпринимателей это огромная возможность. Все возможности и предложения мы всегда рассматриваем», - сказала Нинель Салагаева.

Она вручила почетную грамоту губернатора Александру Козловскому.

В рамках деловой программы запланирована серия выступлений ключевых спикеров. С приветственным словом к участникам съезда обратится губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также будет зачитан приветственный адрес съезду от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Планируется обсуждение широкого круга вопросов, от налоговых изменений до новых рынков сбыта и профориентации.

Завершится съезд дискуссией с участием заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой и министра экономического развития региона Андрея Михеева.