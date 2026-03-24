Псковских промышленников наградили благодарностями президента РСПП

Награждение благодарностями членов Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось на съезде Псковского регионального отделения РСПП 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральному директору ООО «Энергокабель» города Велики Луки Александру Никитину вручили памятный значок.

Далее состоялось награждение благодарностями от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Их промышленникам вручил руководитель регионального отделения Союза промышленников и предприниматели, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Награждены ПАО «Авар», ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ОАО «Псковагроинвест», Совет псковского облпотребсоюза, ООО «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ООО «Красное знамя», группа предприятий ООО «Псковдехгаз», ООО «СК Скандинавия-1», Союз работодателей Псковской области, ПАО «Банк ПСБ».

«Спасибо за участие, за работу. Я хочу в начале 2026 года пожелать предприятиям Псковщины развития, успешной работы, загрузки коллектива, чтобы работали семь дней круглосуточно», - заключил Александр Козловский.

Напомним, съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» состоялся в областном правительстве.