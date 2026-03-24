Псковских промышленников наградили благодарностями президента РСПП

Награждение благодарностями членов Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось на съезде Псковского регионального отделения РСПП 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Генеральному директору ООО «Энергокабель» города Велики Луки Александру Никитину вручили памятный значок.

Далее состоялось награждение благодарностями от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Их промышленникам вручил руководитель регионального отделения Союза промышленников и предприниматели, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

 

Награждены ПАО «Авар», ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ОАО «Псковагроинвест», Совет псковского облпотребсоюза, ООО «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер», ООО «Красное знамя», группа предприятий ООО «Псковдехгаз», ООО «СК Скандинавия-1», Союз работодателей Псковской области, ПАО «Банк ПСБ». 

«Спасибо за участие, за работу. Я хочу в начале 2026 года пожелать предприятиям Псковщины развития, успешной работы, загрузки коллектива, чтобы работали семь дней круглосуточно», - заключил Александр Козловский. 

Напомним, съезд Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на тему «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы» состоялся в областном правительстве. 

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

