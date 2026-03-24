Александр Козловский назвал ключевые меры борьбы с кадровым дефицитом

Меры, которые признаны наиболее эффективными для преодоления кадрового дефицита на предприятиях Псковской области, озвучил руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на пресс-подходе 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Одной из главных мер, по словам депутата, должна стать система непрерывного образования, охватывающая период от школы до трудоустройства.
Депутат назвал такое внедрение в образование «сквозным треком»: профориентация в школе, профильное обучение в вузе или колледже с последующим гарантированным трудоустройством на региональные предприятия. Он отметил, что беспрецедентное внимание, которое сегодня уделяется этой проблеме, может стать решающим фактором в разрешении ситуации с дефицитом кадров.
Отвечая на вопрос о специфике региона, Александр Козловский признал, что полностью закрыть все потребности в кадрах за счет местных образовательных учреждений невозможно.
При этом депутат отметил, что местные вузы справляются с подготовкой кадров по основным, базовым направлениям, закрывая большую часть потребностей экономики региона. Вопрос привлечения уникальных специалистов из других субъектов федерации, по его словам, остается в повестке, и решать его предстоит с учетом обмена опытом и кооперации, о которых говорилось на съезде.
