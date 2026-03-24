Александр Козловский назвал ключевые меры борьбы с кадровым дефицитом

Меры, которые признаны наиболее эффективными для преодоления кадрового дефицита на предприятиях Псковской области, озвучил руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на пресс-подходе 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из главных мер, по словам депутата, должна стать система непрерывного образования, охватывающая период от школы до трудоустройства.

«Конечно, этой проблеме необходимо уделять особое внимание, необходимо все-таки готовить, начинать подготовку ребят для работы на предприятиях в Псковской области уже в школе. Развитие некого патриотизма для ребят с детства — это тоже необходимость», — подчеркнул Александр Козловский.

Депутат назвал такое внедрение в образование «сквозным треком»: профориентация в школе, профильное обучение в вузе или колледже с последующим гарантированным трудоустройством на региональные предприятия. Он отметил, что беспрецедентное внимание, которое сегодня уделяется этой проблеме, может стать решающим фактором в разрешении ситуации с дефицитом кадров.

Отвечая на вопрос о специфике региона, Александр Козловский признал, что полностью закрыть все потребности в кадрах за счет местных образовательных учреждений невозможно.

«В каждом регионе, конечно, есть свои проблемы, они уникальные, потому что для подготовки кадров невозможно в одном регионе сосредоточить вузы всех направлений. Я знаю, что узких специалистов, которые требуются в области, например энергетиков, в регионе не готовят, они должны приезжать извне», - поделился парламентарий.

При этом депутат отметил, что местные вузы справляются с подготовкой кадров по основным, базовым направлениям, закрывая большую часть потребностей экономики региона. Вопрос привлечения уникальных специалистов из других субъектов федерации, по его словам, остается в повестке, и решать его предстоит с учетом обмена опытом и кооперации, о которых говорилось на съезде.