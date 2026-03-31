 
Экономика

ПСБ в июне выставит на повторные торги активы Raven Russia

0

Повторная процедура по продаже 100% уставного капитала в активах ГК Raven Russia пройдет в июне 2026 года. Стартовая цена и сроки приема заявок будут объявлены в преддверии торгов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПСБ.

Ранее ПСБ выставлял на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей на портале ГИС «Торги». Продажа включала 100% долей и акций 17 юридических лиц: АО «Кулон Девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос», ООО «Север Эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО «Феникс».

В собственности компаний – 16 транспортных и складских терминалов общей площадью 2090 кв. м, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026