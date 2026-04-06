Направлять обращения в налоговую псковичам рекомендуют онлайн 

В 2026 году внесены изменения (приказ ФНС России от 19.02.2026 № ЕД-1-26/114@) в документооборот по направлению письменных обращений в налоговые органы через операторов электронного документооборота, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области. Так, с 26 февраля полностью прекратился приём письменных обращений в свободной форме, направляемых в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

При этом другие процессы налогового администрирования через операторов ЭДО сохраняются - можно по-прежнему сдавать отчетность, получать требования и направлять документы по запросу.

Для направления обращений управление рекомендует использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика», а также интернет-сервис «Обратиться в ФНС России», размещенные на официальном сайте ФНС России.

Сервис «Обратиться в ФНС России» доступен круглосуточно на сайте ФНС и позволяет получать официальные ответы на вопросы по налогообложению, не посещая налоговый орган лично.

Для направления ЮЛ обращения через личный кабинет необходимо воспользоваться вкладками «Обратная связь» (кликнув на профиль организации) или «Обратиться в налоговый орган» (в разделе «Ещё», подраздел «Инструменты»).

В свою очередь ИП в своем личном кабинете достаточно найти вкладку «Все жизненные ситуации», а затем вкладку «Обратная связь». Затем на вкладке «Обратиться в налоговый орган» составить обращение.

Для направления обращения в налоговый орган через личный кабинет ФЛ необходимо перейти в «Каталог обращений».

Управление обращает внимание, что подача обращений в свободной форме через механизм «лёгкой жалобы» (КНД 1110121) не соответствует положениям статьи 140.1 НК РФ.

Упрощённый порядок рассмотрения жалоб применяется для обжалования действий, бездействий или ненормативных актов налоговых органов (за исключением решений, принятых в соответствии со статьями 101, 101.4 НК РФ, и решений о принятии обеспечительных мер по пункту 10 статьи 101 НК РФ).

Однако указанный механизм не предназначен для ситуаций, когда нужно:

ответить на требование налогового органа (например, предоставить документы или пояснения);

подать возражения на акт проверки;

заявить ходатайство о смягчении ответственности;

запросить информацию;

подать иные обращения, не связанные с обжалованием.

Эти ситуации регулируются другими нормами налогового законодательства и требуют подачи отдельных обращений через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», а также интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России.