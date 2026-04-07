Больше возможностей для предпринимателей Пскова с бизнес-картой ПСБ

В современном бизнесе скорость принятия решений и удобство финансовых инструментов играют ключевую роль. Предприниматели отдают предпочтения сервисам, которые позволяют оперативно управлять финансами без лишних визитов в банк и бумажной волокиты. Именно поэтому бизнес-карта «Мir Supreme»* от ПСБ — надежный помощник для псковичей в повседневной работе. Она может быть пластиковой (как именной, так и общей) или цифровой (карта платежной системы «Мир» оформляется моментально при открытии счета). При этом по функциональности и набору преимуществ карты идентичны.

С помощью бизнес-карты ПСБ можно оплачивать корпоративные, командировочные и хозяйственные расходы, бесплатно снимать наличные и вносить выручку компании на расчетный счет через банкоматы ПСБ с функцией внесения наличных. Теперь не нужно ехать в банк, стоять в очереди и снимать денежные средства через кассу. Это удобно для предпринимателей, которым важно экономить время и контролировать движение денег.

Особое преимущество карты — дистанционное управление. Бизнесмены могут устанавливать лимиты по операциям, оформлять дополнительные карты для сотрудников компании, пополнять счет и вести учет всех операций онлайн. Все это позволяет контролировать расходы и доходы компании из любой точки мира. Также клиентам доступна возможность перевода денежных средств с карты ПСБ на любую карту юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица любого банка РФ.

Дополнительное преимущество — длительный срок действия карты. Бизнес-карта выпускается сроком на 7 лет. Стандартный срок изготовления составляет от 5 рабочих дней, а при необходимости доступен срочный выпуск карты — всего за 2 дня.

Кроме того, у владельцев бизнес-карты есть приятный бонус в виде кешбэка. В зависимости от суммы трат можно получить до 180 тысяч в год. Важно, что средства приходят на счет реальными деньгами, а не баллами.

Оформить бизнес-карту ПСБ можно онлайн на сайте банка или в офисе по адресу: город Псков, улица Некрасова, 38/25. Специалисты помогут подобрать оптимальные условия и подключить карту к расчетном счету компании.

*Бизнес−карта «Mir Supreme» и цифровая карта «Мир» выпускаются бесплатно. Валюта счёта – рубли. Перевыпуск карт - бесплатно. Обслуживание бизнес−карты «Mir Supreme» при тратах от 20 000 руб в месяц – 0 руб, при сумме покупок менее 20 000 руб в месяц - 199 руб. Обслуживание цифровой карты «Мир» - 0 руб, карта компаньон: при тратах от 10 000 руб – 0 руб, при тратах менее 10 000 руб – 100 руб в месяц. Для бизнес−карт «Mir Supreme» и цифровой карты «Мир»: кешбэк до 10% на выбранные категории, максимальная сумма начисления – до 15 000 руб в месяц, до 180 000 руб в год. СМС-информирование о расходных операциях бесплатное. Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Банк ПСБ»: 0% - до 1млн. руб. (вкл), 0,2%, - от 1млн. руб. Внесение наличных денежных средств в банкоматах партнеров: 0% – до 300 000 руб. в месяц, 0,5 % – от 300 000 руб. в месяц. Снятие наличных в банкоматах ПАО «Банк ПСБ» и в банкоматах банков-партнеров: 0% - до 50 000 руб. в месяц, 1% от 50 000 до 150 000 руб.(вкл.), 2% - от 150 000 до 650 000 руб.(вкл.),3% - от 650 000 до 2 000 000 руб. (вкл.), 3,5% - от 2 000 000 руб. Перевод с карты ПСБ на карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПСБ и карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц других банков - 1,5% от суммы. Ежедневный лимит переводов - 300 000 руб., ежемесячный лимит переводов - 3 000 000 руб. Комиссия за конвертацию при проведении международных операций по карте в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты банковского счета – 1,99% от суммы операции.

Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 г.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». ИНН 7744000912. Erid: 2SDnjbudFTG