 
Экономика

Дни открытых дверей в рамках декларационной кампании проведут псковские налоговики

УФНС России по Псковской области в период декларационной кампании проводит «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, «Дни открытых дверей» пройдут 21, 23, 28 и 30 апреля в обособленных подразделениях Пскова и Великих Лук.

Время работы обособленных подразделений в эти дни - с 09.00 до 20.00.

В рамках проводимых мероприятий налогоплательщики смогут получить профессиональную консультацию и квалифицированную помощь налоговых инспекторов при заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, специалисты региональной налоговой службы подробно расскажут об изменениях в части налогообложения доходов физических лиц, о том, кому необходимо представить декларацию о доходах и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России.

Также все желающие смогут подключиться к личному кабинету налогоплательщика, с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, не позднее 30 апреля граждане обязаны задекларировать доходы, полученные в 2025 году. Произвести полную уплату НДФЛ за 2025 год налогоплательщикам следует не позднее 15 июля. При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Это в первую очередь касается тех кто, в прошлом году реализовал движимое или недвижимое имущество, получал доходы от сдачи имущества в аренду или доходы от зарубежных источников, получил подарки или имущество по договорам дарения, заключенным не с близкими родственниками, получил выигрыши в лотереях.

Всего же отчитаться о своих доходах должны почти десять тысяч псковичей.

