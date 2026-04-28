Около 50 студентов пройдут стажировку в ОЭЗ «Моглино» в рамках нацпроекта «Кадры»

В рамках проекта «Больше, чем работа» нацпроекта «Кадры» 47 студентов получат возможность пройти практическую стажировку на предприятиях особой экономической зоны «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

Мероприятия проходят 27–29 апреля с 8:00 до 18:00.

Программа стажировки призвана дать молодым специалистам реальный опыт работы на современных промышленных площадках региона и помочь им сделать первые шаги в профессиональной карьере. Участники смогут познакомиться с производственными процессами, технологиями и корпоративной культурой ведущих резидентов ОЭЗ.