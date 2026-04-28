6,7 млрд рублей составила годовая выручка сельхозпредприятий Псковского округа 

Агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики Псковского округа, сообщила на сессии депутатов Псковского округа глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основные направления развития сельскохозяйственной отрасли - производство молока, мяса, зерна, картофеля, кормов, овощей открытого и защищенного грунтов.

В 2025 году производственную деятельность осуществляли 12 сельскохозяйственных предприятий и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По предварительным данным, выручка сельхозпредприятий за 2025 год составит 6,7 млрд рублей, что на 5,7% больше 2024 года. Чистая прибыль - более 365 млн рублей.

В хозяйствах района занято около 1,8 тысячи человек, среднемесячная заработная плата которых составляет 67,1 тысячи рублей, что на 16,8% больше прошлого года.

«Однако, потребность в кадрах руководителей среднего звена и специалистах составляет 47 человек, работников массовых профессий – 226 человек», - сказала Наталья Федорова.

Валовый сбор зерна в 2025 году составил 9,6 тысячи тонн, 4,3 тысячи тонн картофеля, 1,3 тысячи тонн овощей.

«Положительная динамика в сельском хозяйстве достигнута за счет внедрения современной техники и технологий», - уточнила глава.

В 2025 году произведено более 41 тысячи тонн молока.

Наталья Федорова отметила, что благодаря реализации ООО «ПсковАгроИнвест» масштабного инвестиционного проекта по строительству современной молочно-товарной фермы роботизированного доения «Ажово» уже сегодня видна значительная прибавка валового производства молока, а «ПсковАгроИнвест» стал крупнейшим хозяйством района по поголовью коров.

Наибольшее количество мяса реализовано ООО «Племрепродуктор "Назия"» - около 24 тысяч тонн. Общая реализация скота и птицы на убой в живом весе в прошлом году - около 40 тысяч тонн.

В соответствии с подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района», выплачены субсидии из муниципального бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 800 тысяч рублей, а также грант главы Псковского района имени Героя Соцтруда Г. И. Гецентова, который был присужден ООО «Племрепродуктор "Назия"» в сумме 250 тысяч рублей.

В течение года с работниками сельского хозяйства проводились традиционные мероприятия: торжественные собрания и чествование лучших тружеников сельского хозяйства, районный конкурс мастеров машинного доения, конкурс по заготовке травянистых кормов, конкурс сельхозпредприятий в молочном животноводстве и доярок района.

«В 25-й раз прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района, в которой приняло участие более 150 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, предприятий торговли и перерабатывающей промышленности, владельцев личных подсобных хозяйств, ветеранских подворий из Псковского района, города Пскова и других районов области», - доложила глава.

Впервые в ярмарке принял участие побратим Псковского района Верхнедвинский район Республики Беларусь - предприятие «Инвест», которое представило широкий спектр изделий хозяйственно-бытового назначения и выставку малых архитектурных форм для оформления садово-парковых и уличных зон.

Почётными дипломами и ценными подарками были награждены 30 лучших участников в различных номинациях.