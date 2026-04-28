Большая часть обращений к псковскому бизнес-омбудсмену связана с повышением ставки НДС. Об этом в своем докладе о деятельности в 2025 году на 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев.

Бизнес-омбудсмен отметил, что основные жалобы бизнеса связаны с размещением нестационарных торговых объектов, ростом проверок, взаимодействием с налоговыми органами и естественными монополиями, а также земельными спорами. Негативно влияют на бизнес высокая налоговая нагрузка, кадровый дефицит и сбои в подключении к электросетям.

«Большая часть обращений связана с повышением ставки НДС. Обращения предпринимателей свидетельствуют, что такие изменения негативно скажутся на сфере МСП. Основные вопросы в сфере земельных и имущественных отношений – это неудовлетворительное состояние дорог. Субъекты МСП также сталкиваются с проблемами технологических присоединений к энергоресурсам. Предпринимателей беспокоит рост тарифов. По итогам проверок вынесли 1 835 постановлений в отношении ИП. Есть значительное снижение. Проблемы те же: высокая налоговая нагрузка, нарушение сроков с технологическими присоединениями и кадровый дефицит», - сказал Аркадий Мурылев.

Количество субъектов МСП в регионе приблизилось к доковидному уровню – почти 21 тысяча. Ещё одна тенденция – рост числа самозанятых с 34 тысяч до 56 тысяч человек, уточнили в пресс-службе областного Собрания.

«Были ли обращения по туристическому налогу и были ли обращения от ремесленников? Они не имеют специальных статусов», - спросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.

«По туристическому налогу не было обращений. Единственное обращение мы обсуждали, что в одном из муниципалитетов нет льгот для проживающих в Псковской области. По ремесленникам были обращения. Ситуация в том, что есть круг критериев, обозначенных законом. Сейчас его невозможно расширить. Ремесленникам приходится маркировать товар, и для них это критично. Продолжим работу над этим на федеральном уровне», - ответил Аркадий Мурылев.

Депутаты приняли доклад к сведению.