 
Экономика

Большая часть обращений к псковскому бизнес-омбудсмену связана с повышением ставки НДС

0

Большая часть обращений к псковскому бизнес-омбудсмену связана с повышением ставки НДС. Об этом в своем докладе о деятельности в 2025 году на 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев.

Бизнес-омбудсмен отметил, что основные жалобы бизнеса связаны с размещением нестационарных торговых объектов, ростом проверок, взаимодействием с налоговыми органами и естественными монополиями, а также земельными спорами. Негативно влияют на бизнес высокая налоговая нагрузка, кадровый дефицит и сбои в подключении к электросетям.

«Большая часть обращений связана с повышением ставки НДС. Обращения предпринимателей свидетельствуют, что такие изменения негативно скажутся на сфере МСП. Основные вопросы в сфере земельных и имущественных отношений – это неудовлетворительное состояние дорог. Субъекты МСП также сталкиваются с проблемами технологических присоединений к энергоресурсам. Предпринимателей беспокоит рост тарифов. По итогам проверок вынесли 1 835 постановлений в отношении ИП. Есть значительное снижение. Проблемы те же: высокая налоговая нагрузка, нарушение сроков с технологическими присоединениями и кадровый дефицит», - сказал Аркадий Мурылев.

Количество субъектов МСП в регионе приблизилось к доковидному уровню – почти 21 тысяча. Ещё одна тенденция – рост числа самозанятых с 34 тысяч до 56 тысяч человек, уточнили в пресс-службе областного Собрания. 

«Были ли обращения по туристическому налогу и были ли обращения от ремесленников? Они не имеют специальных статусов», - спросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.

«По туристическому налогу не было обращений. Единственное обращение мы обсуждали, что в одном из муниципалитетов нет льгот для проживающих в Псковской области. По ремесленникам были обращения. Ситуация в том, что есть круг критериев, обозначенных законом. Сейчас его невозможно расширить. Ремесленникам приходится маркировать товар, и для них это критично. Продолжим работу над этим на федеральном уровне», - ответил Аркадий Мурылев.

Депутаты приняли доклад к сведению.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мурылев Аркадий Анатольевич

Мурылев Аркадий Анатольевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области

Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026