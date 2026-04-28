ВТБ рассчитывает на смягчение риторики ЦБ по ставке

Банк ВТБ рассчитывает на постепенное смягчение денежно-кредитной политики в течение года. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы считаем, что после каждого заседания совета директоров Банка России будет снижение ставки на 0,5 пункта. Те заседания, которые прошли в новом году, следовали этому правилу. Несмотря на довольно жесткую риторику Центрального банка, мы прогнозируем, что в конце года ставка дойдет до 12%», - указал топ-менеджер.

Банк также исходит из того, что курс рубля кардинально меняться не будет, а средний курс по году к доллару составит 81 рубль.

В то же время экономические тренды еще не в полной мере сформировались для пересмотра целей банка, поэтому такой пересмотр будет по итогам первого полугодия.