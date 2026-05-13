Российская казна получила рекордную сумму от «налога на богатых»

За январь-март 2026 года федеральный бюджет получил более 52 млрд от повышенных ставок НДФЛ, следует из статистики ФНС. Поступления увеличились по сравнению с I кварталом 2025-го более чем на треть.

Одним из ключевых факторов увеличения сборов стал рост жалованья, отметил эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финрынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. По итогам 2025 года номинальные зарплаты выросли на 13,5%, что привело к увеличению числа граждан, подпадающих под повышенные ставки. Дополнительное влияние оказал контроль со стороны налоговых органов. По словам эксперта, государство активнее борется с серыми схемами оплаты труда.

Рост доходов бюджета связан также с увеличением поступлений от налогообложения процентов по банковским вкладам и инвестиционного дохода россиян, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впрочем, наибольший объем сборов обеспечила Москва: жители столицы перечислили в федеральный бюджет почти 28,8 млрд рублей. Это связано ее с масштабом налоговой базы, отметил он. В столице сосредоточены штаб-квартиры крупных компаний, банков, IT-бизнеса, а также организаций из сфер финансов и консалтинга, пишут «Известия».