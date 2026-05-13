 
Экономика

Российская казна получила рекордную сумму от «налога на богатых»

0

За январь-март 2026 года федеральный бюджет получил более 52 млрд от повышенных ставок НДФЛ, следует из статистики ФНС. Поступления увеличились по сравнению с I кварталом 2025-го более чем на треть.

Одним из ключевых факторов увеличения сборов стал рост жалованья, отметил эксперт совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финрынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов. По итогам 2025 года номинальные зарплаты выросли на 13,5%, что привело к увеличению числа граждан, подпадающих под повышенные ставки. Дополнительное влияние оказал контроль со стороны налоговых органов. По словам эксперта, государство активнее борется с серыми схемами оплаты труда.

Рост доходов бюджета связан также с увеличением поступлений от налогообложения процентов по банковским вкладам и инвестиционного дохода россиян, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впрочем, наибольший объем сборов обеспечила Москва: жители столицы перечислили в федеральный бюджет почти 28,8 млрд рублей. Это связано ее с масштабом налоговой базы, отметил он. В столице сосредоточены штаб-квартиры крупных компаний, банков, IT-бизнеса, а также организаций из сфер финансов и консалтинга, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026