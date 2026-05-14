За рекордами в сельском хозяйстве стоят конкретные решения «Единой России» — Владимир Якушев

Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому «Единая Россия» и Кабмин будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума «Есть результат!» в Омске. Эта тема найдёт отражение в новой Народной программе партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Единой России».

Фото: «Единая Россия»

«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения «Единой России». Вместе с правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», — сообщил он.

Второе направление, которое войдет в новую Народную программу, — комплексное развитие сельских территорий.

«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют её финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в сёлах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жильё, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки. Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», — напомнил Владимир Якушев.

Ещё одно направление совместной работы «Единой России» и правительства — создание условий для профессиональной реализации молодёжи на селе и подготовка кадров.

При поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» привлекают на село молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев акцентировал, что «Единая Россия» выступает партнёром правительства в развитии АПК и глубоко погружена в ситуацию на местах — это позволяет Кабмину формировать проекты и госпрограммы с акцентом на важное для людей.

По его словам, объём государственной поддержки АПК в последние годы превышает полтриллиона рублей ежегодно — это заслуга законотворческой деятельности «Единой России».

В отрасль активно внедряются современные технологии: в сельском хозяйстве используют цифровые платформы, системы автопилотирования, искусственный интеллект и роботизированное оборудование, заметил зампред правительства.

Дополнительные механизмы поддержки прорабатываются по партпроекту «Российское село». В частности, в 2026 году появился отдельный федеральный проект по развитию малого агробизнеса, на реализацию которого предусмотрено около 15 миллиардов рублей.

Продолжается поддержка сбыта фермерской продукции. В стране уже работают порядка 80 агроагрегаторов, которые помогают поставлять товары фермеров в торговые сети.

С 2025 года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленный на развитие селекции, генетики, производства кормовых добавок, вакцин, техники и оборудования.

Вице-премьер отметил важность подготовки кадров для агропромышленного комплекса и привлечения молодёжи в отрасль: в рамках нацпроекта уже появилось больше тысячи агротехнологических классов, а к концу 2030 года их должно стать 18 тысяч.

В целом с 2020 года преобразования затронули 13 тысяч населённых пунктов и положительно сказались на качестве жизни 17 миллионов человек. Построено и модернизировано больше 6 тысяч объектов инфраструктуры.

«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьёзные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодёжи», — сказал Дмитрий Патрушев.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.