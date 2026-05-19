«Дневной дозор»: Нужны ли бизнесу меры поддержки как в ковидные времена?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста. Даже федеральные власти признают «охлаждение» экономики, — по прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2026 году российский ВВП вырастет лишь на 0,4%, а не на 1,3%, как ожидалось ранее. Многие крупные промышленные компании России столкнулись с ухудшением финансового состояния. Но особенно тяжело приходится сегодня малому и среднему предпринимательству, причина — в росте налогового бремени. И несмотря на то, что де-юре мораторий на проверки бизнеса, установленный еще в ковидные годы, действует до сих пор, де-факто такие проверки ложатся дополнительным грузом на малый и средний бизнес.

Во время пандемии короновируса государство вводило комплекс мер поддержки бизнеса, направленных на смягчение негативных последствий от разного рода ограничительных мер. В их числе: отсрочка уплаты налогов, увеличение сроков уплаты страховых взносов, льготное кредитование, льготы по аренде и многое другое. А не пора ли и в нынешнее непростое время, как во времена ковида, вводить программу помощи бизнесу? Какие меры поддержки необходимы предпринимательскому сообществу? Что об этом думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Директор центра «Мой бизнес Псков» Анастасия Иванова рассказала о тех основных мерах поддержки для предпринимателей, которые уже действуют в нашем регионе.

«Самое, наверное, востребованное и распространенное — это, конечно, финансовая поддержка: льготные кредиты. Сегодня есть предоставление льготного микрозайма по линии микрофинансовых организаций, это центр «Мой бизнес» Псковской области. Предприниматель имеет возможность получить микрозайм в размере до пяти миллионов рублей сроком до трех лет и по ставке от 3,75% годовых на сегодняшний день. Также у нас есть Фонд развития промышленности, где промышленные предприятия могут получить льготные кредиты. Кроме того, по линии министерства сельского хозяйства действуют гранты для производителей. Помимо этого, в регионе стандартно проводятся все возможные образовательные мероприятия: семинары, конференции, в том числе в центре «Мой бизнес», участие в которых бесплатное для предпринимателей. В том числе по линии центра «Мой бизнес» есть такая поддержка, как софинансирование затрат для предпринимателей по разным направлениям. Сегодня у нас действует софинансирование затрат на обучение сотрудников, на обучение самого предпринимателя, на получении сертификации, патентов, лицензий, размещение на электронных торговых площадках, софинансирование затрат по цифровизации, участие в выставках, ярмарках. В ближайшее время на базе центра «Мой бизнес» мы откроем софинансирование затрат для производственных предприятий, в том числе по сертификации, патентам, товарному знаку. С этого года на базе центра «Мой бизнес» действует центр консультаций по «Честному знаку», по маркировке системы «Честный знак». Все предприниматели имеют возможность бесплатно получить консультацию-сопровождение по получению кабинета в системе «Честный знак». Наверное, это основные направления поддержки предпринимателей на сегодня».

Да, для бизнеса сейчас ситуация не совсем радужная, однако и кризисной ее назвать нельзя, такую точку зрения высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Он поделился мнением о том, нужны ли сегодня бизнесменам дополнительные меры поддержки, и кому они могли бы помочь.

«Не совсем поддерживаю мнение, что нужно вводить новые меры поддержки, схожие с теми, что были во время COVID, или с начала специальной военной операции. Сейчас более менее стабилизировалась экономика, единственное, что больше всего пугает, это изменения в налоговой сфере, и в этой части никакими мерами поддержки не поможешь. Тут нужно придумывать какие-то другие инструменты для сохранения объектов, особенно микробизнеса. Понятно, что сейчас предприниматели пытаются оптимизировать свои действия, где-то легальные схемы, где-то, может быть, нелегальные схемы сокращения своих выручек для того, чтобы не попасть на увеличение налогов. Вот в этой части речь может быть не о мерах поддержки, а, может быть, льготах для тех бизнесов, которые близки к закрытию. У нас сейчас приняли переходный период для общепита до конца года. Вот что-то на подобии такого — возможно, потому что те изменения, которые были в конце года до 2025 приняты, конечно, были неожиданными для бизнеса и повлекли за собой ряд серьезных изменений, в том числе и закрытие микробизнеса. В этой части, может быть, расширение переходных периодов, сроков для уплаты или для снижения налоговых обязательств были бы применимы».

По наблюдению председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрея Козлова, на сегодняшний день уже действуют эффективные меры поддержки бизнеса. В том числе — малого и среднего. Однако парламентарий выделил два основных неблагоприятных фактора, которые не лучшим образом отражаются на положении сельхозпредприятий.

«На сегодняшний момент те меры господдержки, которые имеются, в принципе стабильные и понятные. На протяжении всех лет они не сильно меняются. Что касается среднего бизнеса, там тоже есть меры господдержки по линии МСП (малые и средние предприятия), через комитет по экономическому развитию, через различные фонды. Просто надо с этим научиться работать и смело входить. Конечно, сейчас очень высокая ставка рефинансирования, поэтому доступность кредитов по сравнению с кредитным годом значительно увеличилась, хотя ставка рефинансирования, допустим, в последнее время падает, тем не менее она по-прежнему очень высокая, и той маржи, которую могли зарабатывать ранее те же сельхозтоваропроизводители, не хватает, наверное, на это. Но самое важное то, что на сегодняшний момент у них упали закупочные цены на производимую ими продукцию. То есть торговые сети в принципе хотят большую наценку и в принципе не снижают ее на полках, тем не менее сырье, которое производится, очень упало (в цене). Брать, например, молоко. По сравнению с прошлым годом закупочная цена уменьшила более чем на 0,02%, некоторые до 0,03%. На полках магазинов мы этого не видим. Надо как-то в это вмешиваться, может быть, на государственном уровне, именно на те продукты питания, мне кажется, может быть, должны вводиться не меры финансовой поддержки, а меры какого-то воздействия на закупочные цены».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов наблюдает сегодня огромный спектр разнообразных мер поддержки для бизнеса, однако, на его взгляд, все они не смогли дать того результата, который от них ожидался. Также Владимир Зубов рассказал о том, к чему могут привести перегретая экономика и дорогие деньги, а так же о том, какие условия должны быть обеспечены государством, чтобы избежать дальнейшей стагнации экономики.

«Сейчас другая ситуация, что нет спроса, а нет спроса, потому что слишком дорогие деньги. И это ситуация внутренняя. Центробанк, министерство экономики, министерство финансов - выбрали тактику увеличения стоимости денег для того, чтобы потом снизить экономику. Это снижение перегрева выводится в репрессию. Меры поддержки должны быть широкими, общими, не выборочными, потому что, выбирая, кого поддержать, всегда возникнут конфликты. Это не рыночный подход к экономике, нужно создавать условия. А условия создаются в создании платежеспособного спроса, возможности брать кредиты, дешевые кредиты на развитие. Если мы сейчас ровняемся на Китай, то там совершенно другие условия функционирования бизнеса, поэтому он растет как на дрожжах, не смотря на тоже непростые условия, они четко движутся по своему пути, давая государственную возможность бизнесу развиваться. У нас, к сожалению, такой возможности нет, и те льготные программы, которые широким веером предлагаются и фондом развития промышленности, и корпорацией «Мой бизнес», и многими другими институтами государственной поддержки, к великому сожалению, не дали ожидаемого результата».

Те меры поддержки предпринимателей, которые уже действуют, — достаточно эффективны, по мнению председателя совета директоров ПАО «АВАР», председателя Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова. По его наблюдениям, любые меры поддержки отечественного бизнеса — это всегда хорошо. Вопрос заключается в том, что ресурсы государства не бесконечны, и правительству приходится расставлять приоритеты. Дмитрий Мельников рассказал о том, какие государственные меры поддержки для бизнеса требуются на сегодняшний день, а также о том, почему проверки предпринимателей как меру помощи бизнесу отменять нельзя.

«В нынешней ситуации возможности поддержки предпринимателей в целом ниже, чем во времена COVID, так как к тем временам мы подходили с другой экономикой, и в том числе в состоянии мирового роста цен на энергоресурсы и с меньшим количеством объективно необходимых расходов бюджета. На мой взгляд, что касается предпринимательства, тут необходим точечный подход, который, на мой взгляд, успешно применяются. Введение льгот широким фронтом сужает возможности по оперативному реагированию на конкретные серьезные ситуации, поэтому задача в первую очередь государства сегодня - создать конкурентные, честные условия для бизнеса. В том числе проверки. Это часть создания тех условий. Если одни соблюдают правила, а другие надеются на мораторий, что их нарушение не будет выявлено, то либо правила нужно отменять, либо принуждать всех их соблюдать. Когда мы говорим о проверках, то это действующее правило, призванное всегда кого-то защищать: сотрудников, потребителей, бюджет, экологию. Я вот, например, собираюсь нигде не жить, кроме нашего севера, хочу здесь прожить всю свою жизнь, здесь тоже будут жить мои дети, и они меня поддержат. Поэтому меня очень беспокоит сохранность и нашей прекрасной архитектуры, и улиц, и природы, и здесь у нас в Пскове, и в Санкт-Петербурге. Мне бы не хотелось потерять возможность, например, рыбачить из-за того, что кто-то в тяжелой финансовой ситуации решил испортить воду, слив отходы, понадеявшись, что его не поймают. Поэтому для этого нужны законные правила, и от этого никуда не деться». Депутат Псковской городской Думы, вице-президент национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз сообщил о том, как себя чувствует строительная отрасль на сегодняшний день, и о том, какие меры поддержки строительной отрасли оказываются.

«Строительная отрасль, не смотря на непростые экономические времена как в Российской Федерации, так и во всем мире, держится достойно и продолжает развиваться. Сказать, что строительная отрасль находится в кризисном положении, наверное, сложно, хотя определенные трудности мы испытываем. В этом году сдано более 150 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 63 миллиона квадратных метра индивидуального строительства. Это серьезнейший показатель, указывающий на то, что отрасль чувствует себя устойчиво. При этом мы, конечно, испытываем определенные проблемы. В первую очередь кадровый дефицит. Эта проблема связана с недофинансированием. Но не смотря на это отрасль показывает в динамике достаточно неплохие результаты. Если говорить о мерах поддержки, то, безусловно, ни одна отрасль вне зависимости от принадлежности в те времена, в которых мы находимся, не будет отказываться от дополнительных мер поддержки, и, если такие меры поддержки будут возможны и будут приняты правительством, это будет крайне сильно приветствоваться, в том числе и строительной отраслью. Естественно, хотелось бы чувствовать опору в государстве, и мы, несомненно, это чувствуем, благодаря тем мерам, которые принимаются сейчас на уровне правительства, Министерства строительства РФ и крупнейших строительных организаций — объединений, которые помогают отрасли пережить не самое простое время с точки зрения экономического развития».

Сергей Пакреев, глава другого объединения предпринимателей — «Опора России», — считает, что мер поддержки бизнеса, в том числе и малого, и среднего предпринимательства, на сегодняшний день достаточно. Тем не менее непростые времена, которые бизнес-сообщество переживает сегодня, вызваны не отсутствием мер господдержки или их наличием, а налоговой реформой. Он рассказал о том, как она повлияла на предпринимателей.

«Есть решения, которые принимались по налоговой реформе, которые приняты и с 2026 года действуют. Есть отрасли, на которые налоговая реформа повлияла, в частности, розница, небольшие розничные магазины. Мы это видим сегодня по всей стране, и, возможно, план, который предусматривает освобождение новых рабочих мест, которые у нас сегодня в дефицитном режиме, либо каки-то другие планы, которые, мы увидим, сбудутся они, либо не сбудутся. Тем не менее есть план по выпадающим доходам бюджета. Я так полагаю, что с этим была связана налоговая реформа, поэтому мы скорее говорим не о мерах поддержки бизнеса, а о структурных изменениях в части влияния малого, среднего бизнесов на экономику в целом в стране. А специальные налоговые режимы и прочие льготные режимы или условия для ведения бизнеса на сегодняшний день сохраняются, пускай и в измененном режиме. Во что это выльется в конечном итоге, покажет время, нам сейчас остается только, как малым и средним предприятиям, поработать, не смотря ни на какие условия. Как говорится: «профессионалы работают в любых условиях». Наверное, бизнесу нужно придерживаться такого лозунга».

Генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий напомнил, что, когда действовали ковидные ограничения, все предприятия страны просто перешли на другой режим работы с ограничениями, и да, бизнесу тогда действительно оказывалась господдержка. Однако сегодня, по оценке бизнесмена, экономическая ситуация в стране совершенно иная, он объяснил, почему оказывать поддержку отдельным предприятиям большого смысла нет.

«Сейчас вообще намного хуже, у нас просто экономика остановилась, понимаете, что это такое? То есть мы уже вошли в стагнацию. У нас где-то загрузка предприятий на 30-40% сегодня, промышленных предприятий. Я про металлобработку говорю в частности, и даже если мне сейчас помочь, например, дать много денег, я куплю станки, комплектующие, материалы для производства, мне это ничего не даст, куда я буду девать свою продукцию? А кредит, даже льготный, обслуживать надо, так я понимаю? Так что никакие вливания в частные бизнесы, отрасли, я думаю, практически ничего не дадут. Сейчас надо помогать не отдельным предприятиям, а всей стране. То есть надо снижать ключевую ставку до 8-9% срочно, иначе мы потом будем перезапускать экономику, а это будет очень затратно и очень сложно».

В сегодняшней программе наши эксперты делились мнениями о том, нужны ли дополнительные меры поддержки бизнес-сообществу сегодня, и как это чаще всего и бывает, мнения их разделились. Некоторые собеседники убеждены, что текущая экономическая ситуация далека от кризисной, от того и в дополнительных мерах поддержки острой нужны нет. Одни придерживаются мнения, что помогать сегодня нужно экономике в целом, а не отдельным предприятиям. Другие же наоборот, видят пользу в точечной помощи нуждающемуся бизнесу. Однако подавляющее большинство наших комментаторов оценивают текущее экономическое состояние страны, как отнюдь не радужное. Остается надеяться на то, что неутешительные прогнозы скептиков, которые несколько раз звучали в сегодняшней программе, не окажутся пророческими.

Александра Братчикова