Как сегодня копить без риска

В наше время, когда цены растут буквально на все, копить кажется сомнительной идеей. И это отчасти так - инфляция, рост тарифов могут превратить любую финансовую подушку в тонкий пледик. Но делать сбережения можно и без риска их потерять. С 2024 года в нашей стране работает программа долгосрочных сбережений, в рамках которой можно накопить необходимую сумму с поддержкой государства. О том, как работает этот инструмент и какую сумму можно накопить, Псковской Ленте Новостей рассказал Андрей Копосов, региональный директор ПСБ в Пскове.

- Что такое программа долгосрочных сбережений (ПДС) и как она работает?

- Это эффективный инструмент для сбережений. У программы есть целый ряд преимуществ, которые отличают ее от других сберегательных продуктов: во-первых, софинансирование от государства, во-вторых, налоговые льготы и, в-третьих, инвестиционный доход от негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Договор ПДС можно заключить в свою пользу, а также в пользу другого человека, например, ребенка, родителя или близких.

Государство софинансирует взносы граждан по договору долгосрочных сбережений в течение 10 лет. Размер софинансирования зависит от размера взносов участника за год и его среднемесячного дохода. Максимальная сумма ― 36 тысяч рублей в год. Также по договорам ПДС ежегодно можно получать повышенный налоговый вычет до 88 тысяч рублей (1), а в пользу ребенка - до 110 тысяч рублей (2). Кроме того, на все средства в программе негосударственный пенсионный фонд ежегодно начисляет инвестиционный доход. Например, в НПФ ПСБ за период действия программы долгосрочных сбережений среднегодовая доходность на счетах клиентов составила 17,3% (3) годовых. Деятельность негосударственных пенсионных фондов строго регулируется Банком России, их проверенные временем стратегии безопасны для формирования накоплений.

- И сколько можно накопить?

- Даже имея средний доход, можно накопить крупную сумму денег за относительно небольшой период времени. Например, женщине 40 лет со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей нужно откладывать всего по 3 тысячи рублей в месяц. Тогда к 55 годам она получит на счете более 2,9 миллиона рублей. При этом ее личные взносы могут составить порядка 555 тысяч рублей (4). Участвуя в программе, она сможет забрать все деньги сразу (более 2,9 миллиона рублей) или получать их по частям. Например, в течение 5 лет по 49 362 рублей в месяц. Еще один вариант — по 8 410 рублей в месяц пожизненно. Если же она переведет в ПДС свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования и начнет реинвестировать налоговые вычеты, то итоговая сумма станет еще больше.

- Получается, это программа подходит для людей предпенсионного возраста?

- Провайдерами ПДС являются негосударственные пенсионные фонды, и может сложиться впечатление, что это «копилка» для пенсионеров. Но это инструмент сбережений для людей разного возраста, в том числе, и для молодежи. У каждого человека могут быть свои цели: прибавка к будущей пенсии, образование ребенка, улучшение жилищных условий, создание «подушки безопасности».

Выплаты можно получить через 15 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений, при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и даже досрочно - в особых жизненных ситуациях. Например, если средства необходимы на оплату дорогостоящих видов лечения или в качестве выплаты при потере кормильца.

При наступлении оснований для выплат участник программы получает накопленные средства либо единовременной выплатой (5), либо пожизненными или срочными выплатами на срок, например, от 5 лет.

- Многие банки предлагают выгодные условия по вкладам. Чем ПДС лучше вкладов?

- Ставки по банковским вкладам следуют за ключевой ставкой Банка России, а она меняется в зависимости от ситуации в экономике. Через год доходность может быть уже другой. Поэтому счет ПДС выгоднее, чем обычный банковский вклад. Например, по вкладу псковичи могут получить 15-16% годовых минус налоги. А по программе ПДС доходность в первый год может превысить 100% годовых, потому что это единственный инструмент с софинансированием от государства. За 10 лет можно получить до 360 тысяч рублей.

ПДС — это безопасный инструмент. Сбережения участников по ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей, включая инвестиционный доход, что вдвое превышает гарантийное возмещение по обычному вкладу.

Дополнительным преимуществом является возможность «разморозить» средства накопительной пенсии. Сделать это могут люди, которые работали с 2002 по 2013 годы и сформировали пенсионные накопления.

- Какой налоговый вычет полагается участникам программы?

- Налоговый вычет по договорам ПДС — это получение «живых» денег на карту, которыми можно распоряжаться по своему усмотрению. Участник программы может вернуть НДФЛ со взносов до 400 тысяч рублей в год: это от 52 до 88 тысяч рублей ежегодно, в зависимости от вашей ставки НДФЛ, а по договорам ПДС в пользу ребенка можно получить увеличенный возврат налога со взносов не превышающих 500 тысяч рублей в год, что составит от 65 до 110 тысяч рублей в год на каждого из родителей.

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан — отдельный тип вычета. Параллельно участник программы может получать и другие вычеты, например, имущественный при покупке недвижимости или социальный — на спорт или обучение.

- Один из операторов программы долгосрочных сбережений является НПФ ПСБ. Каковы условия оформления ПДС в негосударственном пенсионном фонде банка?

- В нашем банке можно оформить программу долгосрочных сбережений с НПФ ПСБ. Стать участником программы может любой желающий от 18 лет. Размер первого взноса по договору ПДС — от 2 тыс. рублей в мобильном приложении ПСБ или от 15 тысяч рублей в офисе. Ограничений по максимальной сумме внесения средств нет. Доход по программе складывается из четырех составляющих: собственных взносов, софинансирования от государства, инвестиционного дохода от НПФ ПСБ и налогового вычета.

В НПФ ПСБ клиенты могут отслеживать состояние своего счёта через личный кабинет на сайте фонда. Дополнительно у клиентов есть возможность проверять состояние счета в мобильном приложении и интернет-банке ПСБ.

Заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ ПСБ можно в офисе по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 38/25.

Беседовала Светлана Синцова

1. Налоговый вычет предоставляется в соответствии со ст. 219.2 НК РФ. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13% -22% от суммы взносов, не превышающих 400 000 (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) в рамках календарного года. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024-2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).

2. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по договорам ПДС в пользу ребенка до достижения им 18 (24) лет, составляет 13% -22% от суммы взносов, не превышающих 500 000 ₽ (включая взносы по ПДС в свою пользу, НПО, ИИС и ДСЖ) в рамках календарного года.

3. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством. Среднегодовая доходность на счета клиентов за период действия программы долгосрочных сбережений. Инвестиционный доход начисляется на все взносы, в том числе на средства софинансирования от государства.

4. Ориентировочный расчет подготовлен на основе расчетной доходности в размере 13 %. Используемые в расчете показатели доходности не являются прогнозом относительно финансовых результатов будущей инвестиционной деятельности фонда и применяются исключительно в целях расчета ориентировочного размера долгосрочных сбережений. Государство и Фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. Доход от размещения пенсионных резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

5. Через 15 лет срока действия договора или при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». ИНН 7744000912. Erid: 2SDnjcviQYr