 
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам ужесточить контроль за внесением крупных сумм наличных

Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте Центрального банка.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — комментируют на сайте ЦБ.

Банкам предлагается ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц и обращать особое внимание на характерные признаки, которые могут свидетельствовать об отмывании денег. Для физлиц это может быть, например, внесение не менее пяти миллионов рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета, а для юридических — внесение на счет не менее 30 миллионов при условии, что эти средства значительно превышают обычные обороты клиента.

При этом такие меры не коснутся тех физических лиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.

В ЦБ отметили, что эти подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF), в которых особое внимание уделяется вопросам установления источников денег при проверке клиентов, пишет «РИА Новости».

