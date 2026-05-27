Эксперт рассказал псковским предпринимателям о повышении дохода бизнеса с помощью ИИ

На форуме «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026» в Псковском отделении Сбера выступил предприниматель и эксперт по налогообложению Сергей Костюхин. Он привёл конкретные примеры, как искусственный интеллект помог его компаниям сократить расходы и увеличить эффективность.

Спикер объяснил, что ИИ нужен для повышения эффективности. Он посоветовал искать бизнес-процессы, которые отнимают много времени и денег. В его компании по бухгалтерскому сопровождению 50% расходов уходит на зарплату бухгалтеров. Задача — снизить эти затраты, чтобы один бухгалтер вёл не 25 клиентов, а 30–35.

Сергей Костюхин показал на практике, как это работает. Он проанализировал с помощью ИИ звонки сотрудников клиентам за девять месяцев. Выяснилось, что 35% звонков были с одним вопросом: «Выставьте счёт, пожалуйста». Компания автоматизировала этот процесс: теперь клиент получает уведомление о статусе задачи до того, как успевает позвонить. Время бухгалтеров освободилось.

Другой пример: компания перевела на ИИ техническую поддержку. Из 980 тысяч обращений пользователей за два года выяснилось, что 65% вопросов повторяются. За неделю внедрили обучаемую модель на базе готовых инструкций и переписки. Теперь 65% вопросов решает робот, а поддержка работает 24/7.

Главную задачу бизнеса Сергей Костюхин сравнил с банковским депозитом: если предприниматель вкладывает рубль, он должен получить на выходе два или три. Иначе выгоднее отнести деньги в банк. Для повышения доходности он ставит перед своими командами «супер-вызовы». Например, сейчас его финансисты ведут по три клиента, а цель — довести до двадцати за счёт новой методологии и ИИ.

Выступление состоялось в рамках Второго практического форума «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса — 2026», который проходит в эти дни в псковском офисе Сбера. Мероприятие организовано Псковским отделением Сбера совместно с правительством Псковской области при участии «Опоры России».

