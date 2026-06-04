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Делегация Псковской области принимает участие в форуме-выставке «Белагро-2026» в Минске

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Делегация Псковской области принимает участие в Международном форуме-выставке «Белагро-2026». В ее составе - представители регионального министерства сельского хозяйства во главе с руководителем Николаем Романовым, а также представители производственного сектора АПК, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

36-я международная специализированная выставка проходит в Минске. Мероприятие стало частью Белорусской агропромышленной недели и считается крупнейшим аграрным форумом в ЕАЭС.

Представители делегации на выставке ознакомились с широким спектром сельскохозяйственной техники и оборудования белорусского производства, разнообразием местных продуктов питания, а также разработками Национальной академии наук Беларуси, включая технологии в области растениеводства, животноводства, кормопроизводства и автоматизации агропроцессов.

В рамках выставки делегация также посетила несколько производственных площадок. В частности, представители Псковской области побывали на заводе ОАО «Амкодор» - крупном производителе сельскохозяйственной техники и оборудования и крестьянском фермерском хозяйстве «Спартан-Агро», которое занимается производством плодово-ягодной продукции с собственной плантацией яблоневого сада интенсивного типа.

Вместе с коллегами из Республики Беларусь представители Псковской области обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений.

Ежегодный ведущий форум аграриев «Белагро» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит поиском оригинальных инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий.

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