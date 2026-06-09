 
Экономика

В ГД внесли проект о неснижении порога НДС по упрощённой системе для малого и среднего бизнеса

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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощённой системе для малого и среднего бизнеса. Он разработан во исполнение поручения президента, которое он дал на ПМЭФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии. 

В числе авторов законопроекта — секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров и другие партийцы.

«Когда принималось решение о пороге (НДС — прим. ред.), к нам обращалась «Опора России», и было принято решение именно о поэтапном его снижении. Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса. Очень важно, что сегодня голос малого бизнеса услышан, это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку. Это очень важный импульс, который дает эффект по развитию малого бизнеса. Мониторинг будет продолжен, и его результаты найдут отражение в законопроектах, которые «Единая Россия» подготовит именно для того, чтобы решать проблемы, которые возникают сегодня у бизнеса — и не только у малого. Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому, что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», — подчеркнул Андрей Макаров на подходе перед пленарным заседанием форума «Единой России» «Есть результат!» в Москве.

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Напомним, на ПМЭФ Владимир Путин поддержал «Единую Россию» в вопросе защиты бизнеса. По многочисленным обращениям представителей МСП депутаты выступили за сохранение на текущем уровне порога выручки бизнеса при уплате НДС.

Ранее «Единая Россия» поддержала позицию малого бизнеса по НДС. Этот вопрос неоднократно поднимался на встречах кандидатов предварительного голосования с избирателями и стал темой ряда предложений в новую народную программу партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нём «Единая Россия» настаивала при внедрении этих налоговых новаций.

Ранее сообщалось об изменениях в налоговом законодательстве, которые смягчили последствия налоговой реформы-2026 для заведений общественного питания.  

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