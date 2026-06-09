Псковичам напомнили, до какого числа нужно уплатить НДФЛ

Уплатить НДФЛ с доходов за 2025 год необходимо не позднее 15 июля, напомнили псковичам в УФНС России по Псковской области.
НДФЛ исчисляют и уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, у которых при декларировании доходов по итогам 2025 года возникла обязанность по уплате НДФЛ.
При этом рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо было самостоятельно, так как законодательством не предусмотрено направление налоговым органом уведомлений и квитанций на уплату налога.
Кроме того, уплатить налог можно: в отделениях банков; через банкоматы и банковские приложения; на Едином портале государственных услуг; в отделениях «Почты России».
В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ, на сумму НДФЛ, неуплаченную 15 июля 2025 года, будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Подробнее о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно узнать в разделе сайта ФНС России «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».