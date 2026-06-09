Псковичам напомнили, до какого числа нужно уплатить НДФЛ

Уплатить НДФЛ с доходов за 2025 год необходимо не позднее 15 июля, напомнили псковичам в УФНС России по Псковской области.

«В срок не позднее 15 июля необходимо произвести уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного в налоговой декларации 3-НДФЛ за 2025 год. Отчитаться о своих доходах за 2025 год граждане должны были не позднее 30 апреля», - отметили в ведомстве.

НДФЛ исчисляют и уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, у которых при декларировании доходов по итогам 2025 года возникла обязанность по уплате НДФЛ.

При этом рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо было самостоятельно, так как законодательством не предусмотрено направление налоговым органом уведомлений и квитанций на уплату налога.

«Наиболее удобными способами уплаты налога являются сервисы сайта ФНС России "Уплата налогов и пошлин" и "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или через приложение "Налоги ФЛ", где можно дистанционно сформировать платежный документ», - сказали в УФНС.

Кроме того, уплатить налог можно: в отделениях банков; через банкоматы и банковские приложения; на Едином портале государственных услуг; в отделениях «Почты России».

В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ, на сумму НДФЛ, неуплаченную 15 июля 2025 года, будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Подробнее о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно узнать в разделе сайта ФНС России «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».