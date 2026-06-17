Иностранцы в Пскове: на что повлияет запрет на трудоустройство мигрантов?

С 1 июля в Псковской области вводится запрет на трудоустройство иностранных граждан в таких сферах, как розничная торговля алкоголем и табаком, такси и автобусные перевозки, курьерская доставка и общепит. Какими причинами вызваны такие изменения и чем они могут обернуться как для мигрантов, так и жителей региона, которые пользуются перечисленными выше услугами, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Ограниченное трудоустройство

Постановление о запрете на привлечение иностранных работников, трудящихся по патентам, в ряде сфер (11 видов экономической деятельности) подписал губернатор Михаил Ведерников. Такие меры принимаются в связи с необходимостью противодействия незаконной миграции, пресечения и профилактики преступлений со стороны иностранных граждан и в их отношении. Еще одна причина - создание рабочих мест для российских граждан и перераспределение трудовых ресурсов в пользу жителей страны, особенно молодёжи и студентов.

Псковская область - не единственный регион, который вводит подобные ограничения. Запрет на работу мигрантов в такси, доставке и общепите уже действует в Петербурге, Нижегородской и Иркутской областях, в Хабаровском крае. Как поясняют СМИ, ограничения там появились на фоне роста числа преступлений, совершённых иностранными гражданами, а также в контексте усиления контроля за миграционными процессами. По мнению региональных законодателей, такие меры будут способствовать в том числе безопасности на дорогах, так как, согласно данным ГИБДД, водители, которые плохо ориентируются в незнакомом месте и уделяют больше внимания навигатору, чем зеркалам, чаще попадают в ДТП.

Под запрет в первую очередь попадают граждане стран с безвизовым режимом, работающие по трудовым патентам, - Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и других. Ограничения не коснутся выходцев из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии (они могут работать в России без патента), а также беженцев и участников программы переселения.

Работодателям осталась пара недель, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми правилами. На координационном совещании по обеспечению правопорядка Михаил Ведерников попросил УМВД России по Псковской области совместно с главами муниципальных округов обеспечить контроль по соблюдению запрета. При этом он отметил, что необходимо отслеживать динамику, чтобы принять решение по 2027 году.

«Вопрос о продлении установленного запрета на 2027 год будет рассмотрен на очередной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области в IV квартале 2026 года», - пояснили ПЛН в министерстве труда и занятости Псковской области.

Где работают мигранты

Одна из причин такого «пилотного режима» для новых правил - возможные риски в связи с оттоком официально работающих иностранных кадров, такие как повышение цен на услуги и ухудшение их качества, переход части работников в теневой сектор. Во всяком случае такие прогнозы озвучиваются в СМИ. Но насколько это актуально для нашего региона?

По информации пресс-службы УМВД по Псковской области, в настоящее время в регионе на миграционном учете состоит порядка 8500 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 6 740 осуществляют трудовую деятельность. В последние годы чаще всего в наш регион приезжали граждане Латвии - более 15 000 человек, а также граждане СНГ (8263), Эстонии (5582) и других стран Европы (5612).

«Наиболее привлекательны для трудовой деятельности, конечно же, Псков и Великие Луки. К самым востребованным сферам трудовой деятельности для иностранцев в Псковской области относятся строительство, сельское и лесное хозяйство, обрабатывающее производство», - рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД РФ по Псковской области Антон Морозов.

По его словам, наибольшее число иностранных граждан задействовано на обрабатывающем производстве - порядка 20% иностранцев. «Еще одна популярная сфера - строительство. Этот вид деятельности традиционно привлекает внимание иностранных рабочих. Здесь осуществляют трудовую деятельность более 1000 иностранцев. Не менее популярна сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства. В указанной сфере осуществляет трудовую деятельность каждый шестой иностранный работник - 15,6 % или 1055 иностранных граждан», - сообщил Антон Морозов.

Руководитель пресс-службы также напомнил об установлении с 1 июля 2026 года запрета на привлечение иностранных граждан по 11 видам экономической деятельности. Но при этом отметил, что «участие иностранных граждан в трудовой деятельности не оказывает значительного влияния на рынок труда».

В то же время Антон Морозов заметил, что и «криминальная активность иностранных граждан» значительного влияния на оперативную обстановку в регионе не оказывает. «Доля миграционной преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений остается незначительной и составляет 1,8%», - сообщил он.

За 5 месяцев 2026 года иностранными гражданами совершено 53 преступления. Более половины (35, или 66 %) - связаны с незаконным пересечением государственной границы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года указанный вид преступлений увеличился на 105,9% с 17 до 35. При этом роста преступлений общеуголовной направленности не допущено.

Более того, за последние три года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 37,6% (5 месяцев 2026 года - 53; 5 месяцев 2024 года - 85), а с 2020 года их число снизилось на 80,9% (5 месяцев 2020 года - 278).

В то же время, по информации регионального министерства труда, только за январь-апрель 2026 года иностранным гражданам было выдано 878 патентов на осуществление трудовой деятельности и от работодателей поступило 783 уведомления о заключении трудового договора с мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента.

«В 2026 году стоимость патента составляет 10 903 рубля в месяц. Основное количество патентов на работу оформляют граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан», - рассказала министр труда Псковской области Алена Трунова.

Среди работающих по патентам есть и те, кто трудится в таких сферах, как транспорт и общепит. «Иностранные работники заняты в различных сферах экономической деятельности: сельское хозяйство, строительство, обрабатывающие производства, торговля, транспорт, деятельность гостиниц и ресторанов», - сообщила Алена Трунова.

Правильно, но не вовремя?

Получается, что с 1 июля таким работникам такси и предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса придется искать другую занятость. Насколько пострадают эти сферы?

В псковском такси особой проблемы в связи с ограничениями не видят. «Для нас проблема не так актуальна. Сервис "Максим" ориентирован на сотрудничество с самозанятыми - частными водителями с личными автомобилями. Запрет работать в сфере такси вводится исключительно в отношении иностранных граждан, которым требуется разрешение на работу в России. Патенты нужны иностранным гражданам для заключения трудовых договоров с российскими работодателями. Однако в такси трудовых отношений практически нет. Мигранты для работы арендуют автомобили в таксопарках. От них требуется только привозить арендную плату. Так устроена современная таксопарковая модель», - рассказали в пресс-службе сервиса.

И пояснили, что возможность работать легально в такси остается у граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии (стран ЕАЭС), которым не требуется разрешения на работу в России и которые могут зарегистрировать самозанятость - «для них ничего не изменится».

Более серьезный урон ограничения нанесут общепиту, куда зачастую уборщиками и мойщиками посуды устраиваются именно мигранты. Также может пострадать большое количество предпринимателей, которые нанимали на официальную работу иностранцев. «Люди приезжают к нам, работают на основании официального патента. А сейчас, получается, мы запрещаем им работать по патенту. Я согласен, что нелегалам не место в ресторанном бизнесе, но здесь речь идет о законно оформленных на работу гражданах!» - высказал мнение представитель сферы общепита из Пскова.

По его словам, в сфере клининга, мойки посуды, вспомогательной работы и так не хватает кадров: «Наши, русские, не хотят заниматься такой работой. И ограничения, конечно, вызовут определенные проблемы. Я предлагаю внимательно относиться к дефициту профессий. У нас, например, не хватает поваров для кавказской кухни. И что теперь "кавказцы" должны закрыться?»

Предприниматель отметил, что обеспечение безопасности важно, но в данном случае «официально оформленные граждане уже пошли проверку». «А теперь им придется уезжать, потому что работы не будет», - сказал он.

О кадровой проблеме напомнил и бизнесмен, активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин. «У нас сейчас дефицит не рабочих мест, а работников. Какие сейчас призывы идут? Разрешить работать школьникам с 14 лет и затягивать в сферу деятельности пенсионеров. Потому что есть проблемы с кадрами», - заметил он.

И в этот момент, по словам эксперта, вводится запрет на использование рабочей силы иностранцев. «Что будет завтра? Мы все прекрасно понимаем, что у нас еще больше будет дефицит кадров. Мы начнем лихорадочно искать их, и в результате столкнемся с очень серьезной проблемой. Поэтому я думаю, что, может быть, идея сама по себе и не негативная, но в других условиях и в другое время. Это решение не вовремя просто», - сказал он.

Можно сделать выводы, что ограничения на работу мигрантов в такси, доставке и общепите пока сильнее ощущаются в крупных городах, чем в регионах. В городах-миллионниках и крупных мегаполисах традиционно выше доля иностранных граждан, занятых в этих сферах, чем в таких небольших городах, как Псков. Кроме того, в регионах рынок труда часто менее конкурентный, и местные кадры более доступны для замещения. Таким образом, в Псковской области ограничения не приводят к заметным экономическим последствиям и ситуация может ощущаться менее остро, но все же ощутимо в отдельных отраслях.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой