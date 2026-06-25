Банки остались без 2 трлн из-за перехода россиян на наличные

Банковская система столкнулась с нехваткой свободных денег из-за возросшего спроса на наличные. Дефицит ликвидности к середине июня достиг 1,9 триллиона рублей, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона — это больше, чем за весь 2025 год. Эксперты связывают это с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет выгоднее для бизнеса.

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Центральный Банк уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год до 2,4–3,6 триллиона рублей с 1,9–3,0 триллионов ранее. Банковская система в целом сохраняет запас прочности: средства населения в кредитных организациях продолжают расти, в апреле они увеличились на 1,7% за месяц. Однако отдельные банки уже начали активнее занимать у регулятора — привлечения от ЦБ выросли на 18% за месяц, до 6,1 триллиона рублей.

Главный риск дефицита — замедление влияния денежно-кредитной политики. Даже если ЦБ будет снижать ключевую ставку, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по кредитам, поскольку у них самих дорожает фондирование. Потребительское кредитование уже сокращается примерно на 2% в годовом выражении, а выдачи малому и среднему бизнесу (без учета крупных застройщиков) падают на 7%, пишут «Известия».