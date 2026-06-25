 
Экономика

Банки остались без 2 трлн из-за перехода россиян на наличные

0

Банковская система столкнулась с нехваткой свободных денег из-за возросшего спроса на наличные. Дефицит ликвидности к середине июня достиг 1,9 триллиона рублей, а объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона — это больше, чем за весь 2025 год. Эксперты связывают это с перебоями интернета, ужесточением контроля за переводами, снижением ставок по депозитам и налоговыми изменениями, которые сделали наличный расчет выгоднее для бизнеса.

Изображение сгенерировано нейросетью

Центральный Банк уже повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год до 2,4–3,6 триллиона рублей с 1,9–3,0 триллионов ранее. Банковская система в целом сохраняет запас прочности: средства населения в кредитных организациях продолжают расти, в апреле они увеличились на 1,7% за месяц. Однако отдельные банки уже начали активнее занимать у регулятора — привлечения от ЦБ выросли на 18% за месяц, до 6,1 триллиона рублей.

Главный риск дефицита — замедление влияния денежно-кредитной политики. Даже если ЦБ будет снижать ключевую ставку, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по кредитам, поскольку у них самих дорожает фондирование. Потребительское кредитование уже сокращается примерно на 2% в годовом выражении, а выдачи малому и среднему бизнесу (без учета крупных застройщиков) падают на 7%, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026