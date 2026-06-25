 
Экономика

На онлайн-вебинары по актуальным вопросам налогообложения приглашают псковичей

0

В июле-сентябре налоговые органы Псковской области приглашают налогоплательщиков принять участие в информационных мероприятиях по актуальным вопросам налогового законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по региону. 

Специалисты УФНС России по Псковской области рассмотрят актуальные вопросы по различным направлениям деятельности, дадут рекомендации, расскажут:

  • об основных изменениях в части налога на прибыль организаций, а также по страховым взносам с 2026 года;

  • о порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности;

  • об особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

  • об электронных сервисах ФНС России;

  • помогут разобраться с основными ошибками при заполнении отчетов;

  • ответят на заданные вопросы по каждой обсуждаемой теме.

Первый вебинар состоится 7 июля в 11.00. Проведет его заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления Людмила Петрова. 

Спикер расскажет о представлении уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов по имущественным налогам налогоплательщиками - юридическими лицами в 2026 году и их отмене с 2027 года.

Напомним, участие в онлайн-мероприятиях бесплатное. Необходимо лишь зарегистрироваться. С графиком вебинаров можно ознакомиться здесь

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026