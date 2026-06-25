На онлайн-вебинары по актуальным вопросам налогообложения приглашают псковичей

В июле-сентябре налоговые органы Псковской области приглашают налогоплательщиков принять участие в информационных мероприятиях по актуальным вопросам налогового законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по региону.

Специалисты УФНС России по Псковской области рассмотрят актуальные вопросы по различным направлениям деятельности, дадут рекомендации, расскажут:

об основных изменениях в части налога на прибыль организаций, а также по страховым взносам с 2026 года;

о порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности;

об особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

об электронных сервисах ФНС России;

помогут разобраться с основными ошибками при заполнении отчетов;

ответят на заданные вопросы по каждой обсуждаемой теме.

Первый вебинар состоится 7 июля в 11.00. Проведет его заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления Людмила Петрова.

Спикер расскажет о представлении уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов по имущественным налогам налогоплательщиками - юридическими лицами в 2026 году и их отмене с 2027 года.

Напомним, участие в онлайн-мероприятиях бесплатное. Необходимо лишь зарегистрироваться. С графиком вебинаров можно ознакомиться здесь.