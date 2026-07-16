Великолукский «Транснефтемаш» выпустил 3,5 тысячи единиц продукции за шесть месяцев

Великолукский завод «Транснефтемаш» (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») произвел 3,5 тысячи единиц продукции за шесть месяцев 2026 года. Доля отечественных комплектующих в выпускаемых изделиях составляет не менее 97%, что соответствует стратегии импортозамещения компании «Транснефть», рассказали Псковской Ленте Новостей на производстве.

Фотографии: Великолукский завод «Транснефтемаш»

Предприятие специализируется на производстве оборудования для строительства, ремонта и эксплуатации магистральных трубопроводов. Номенклатура выпускаемой продукции, включающая свыше 2,9 тысячи наименований, охватывает технологическое, метрологическое, теплотехническое, пожарное оборудование и оборудование систем автоматизации технологических процессов.

За первое полугодие специалисты завода изготовили 17 горелочных устройства, а также шесть блок-контейнеров пунктов контроля управления, пять установок для ввода противотурбулентных присадок, 165 технологических колодцев, 106 вантузов нефтепровода, 1502 единицы пожарного оборудования и семь технологических блоков систем измерений количества и показателей качества нефти (СИКН). За шесть месяцев 2026 года расширена линейка выпускаемых СИКН – освоено изготовление новых исполнений таких блоков, а также трубопоршневых поверочных установок в мобильном компактном исполнении.

В рамках выполнения опытно-конструкторских работ завод изготовил и провел подготовку к испытаниям опытного образца компакт-прувера, предназначенного для поверки и контроля метрологических характеристик рабочих преобразователей расхода.

Продукция завода «Транснефтемаш» сертифицирована и соответствует строгим стандартам качества. Она отвечает высоким потребительским требованиям и находит широкое применение в нефтегазовой отрасли, обеспечивая надежность и эффективность ключевых производственных процессов, подчеркнули в компании.