 
Экономика

Великолукский «Транснефтемаш» выпустил 3,5 тысячи единиц продукции за шесть месяцев

0

Великолукский завод «Транснефтемаш» (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») произвел 3,5 тысячи единиц продукции за шесть месяцев 2026 года. Доля отечественных комплектующих в выпускаемых изделиях составляет не менее 97%, что соответствует стратегии импортозамещения компании «Транснефть», рассказали Псковской Ленте Новостей на производстве. 

Фотографии: Великолукский завод «Транснефтемаш»

Предприятие специализируется на производстве оборудования для строительства, ремонта и эксплуатации магистральных трубопроводов. Номенклатура выпускаемой продукции, включающая свыше 2,9 тысячи наименований, охватывает технологическое, метрологическое, теплотехническое, пожарное оборудование и оборудование систем автоматизации технологических процессов. 

За первое полугодие специалисты завода изготовили 17 горелочных устройства, а также шесть блок-контейнеров пунктов контроля управления, пять установок для ввода противотурбулентных присадок, 165 технологических колодцев, 106 вантузов нефтепровода, 1502 единицы пожарного оборудования и семь технологических блоков систем измерений количества и показателей качества нефти (СИКН). За шесть месяцев 2026 года расширена линейка выпускаемых СИКН – освоено изготовление новых исполнений таких блоков, а также трубопоршневых поверочных установок в мобильном компактном исполнении.

В рамках выполнения опытно-конструкторских работ завод изготовил и провел подготовку к испытаниям опытного образца компакт-прувера, предназначенного для поверки и контроля метрологических характеристик рабочих преобразователей расхода.

Продукция завода «Транснефтемаш» сертифицирована и соответствует строгим стандартам качества. Она отвечает высоким потребительским требованиям и находит широкое применение в нефтегазовой отрасли, обеспечивая надежность и эффективность ключевых производственных процессов, подчеркнули в компании. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026