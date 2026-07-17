Псковская область изучила опыт формирования метабренда на Российской креативной неделе

Филиал Фонда инвестиционного развития Псковской области в Москве совместно с центром «Мой Бизнес» Псковской области приняли участие в Российской креативной неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото здесь и далее: филиал Фонда инвестиционного развития Псковской области

Как рассказали в Фонде инвестиционного развития, Российская креативная неделя - то главное федеральное событие в сфере креативной экономики России. С 2020 года мероприятие формирует визионерскую повестку, новые тренды, практические бизнес-решения, инвестиционные партнерства, проектирует совместные стратегии развития будущего страны в креативной экономике.

Особый интерес вызвали пленарные дискуссии: «Люди будущего. Какой будет креативная экономика поколения "Альфа"?» — о том, как меняются ценности, запросы и поведение нового поколения, которое уже завтра станет главным драйвером креативного рынка, а также сессия «Метабренд — новая бизнес-идентичность региона на уровне страны и за её пределами», посвящённая формированию целостного и узнаваемого образа территории как полноценного бренда с высоким инвестиционным потенциалом.

Полученные знания и установленные деловые контакты лягут в основу дальнейшей работы филиала по развитию креативного сектора Псковской области, укреплению её экономической привлекательности и созданию условий для реализации новых амбициозных проектов.