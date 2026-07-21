Число субъектов малого и среднего бизнеса в РФ за 10 лет выросло почти на 11%

Количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в России за 10 лет выросло на 10,98%, на первую декаду июля 2026 года таких предприятий в стране было более 6,6 миллиона.

Согласно представленным данным, число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля 2026 года достигло 6,612 миллиона против 5,866 миллиона в 2016 году. Таким образом, рост за 10 лет составил 10,98%.

Из общего количества МСП по состоянию на 10 июля текущего года микропредприятий насчитывается чуть более 6,3 миллиона, причем «вновь созданных» - 716 тысяч единиц, отмечается в данных ФНС.

Число малых предприятий на 10 июля 2026 года превысило 241 тысячу, средних было чуть более 24 тысяч, указывается в данных.

При этом количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля текущего года составляет около 5 миллионов (рост за год на 6,8%), а компаний - чуть более 3 миллионов. Причем за год число последних снизилось на 2,3%, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Федеральной налоговой службы (ФНС).